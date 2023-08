Mehrere Straftaten: Schongauer in psychischem Ausnahmezustand

Von: Rasso Schorer

Am Ende setzte die Polizei Pfefferspray ein. © Symbolfoto: Julia Boecken

Schongau – Einiges geleistet hat sich ein 43-jähriger Schongauer am Samstag bei einer teils skurrilen Abfolge an Straftaten.

Nachdem es zuhause bei einem Streit gekracht hatte, radelte er gegen 10 Uhr zu seiner Arbeitsstätte, klaute dort das Auto seines Chefs und setzte den Wagen, vermutlich alkoholisiert und berauscht, auf der B17 kurz nach der Auffahrt Schongau West in den Graben. Das Fahrzeug ließ er unversperrt und stark beschädigt stehen.



Verletzt lief er durch das Forchet in Richtung Lechsee. An der Gaulagerwiese klaute er gegen 13 Uhr ein abgesperrtes Pedelec und fuhr über einen Trampelpfad in Richtung Lech, wo er an einer Badestelle samt Fahrrad im Wasser landete. Zurück am Ufer durchwühlte er die Sachen mehrerer Badegäste. Ein Handy hatte er an sich genommen, als die Besitzer zurückkehrten. Auf deren Aufforderung gab der das Telefon zurück.



In der Zwischenzeit hatte die Polizei die Vorfälle in Zusammenhang gebracht. Eine an der Suche beteiligte Zivilstreife der Grenzpolizeiinspektion Murnau traf den Mann, der sich sichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, um 13.20 Uhr am Lechufer an. Weil er den Anweisungen keine Folge leistete, wurde Pfefferspray eingesetzt, der Mann gefesselt und dann seine stark blutende Verletzung am Arm versorgt. Bei dem 43-Jährigen wurde eine geringe Menge Amphetamin gefunden. Er kam in eine Klinik nach Landsberg.