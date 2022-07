Mehrheit für Wohnkoloss an der Schongauer Straße in Peiting

Eine abgestaffelte Bauweise und viel Holz an den Fassaden sollen für das große Wohnbauprojekt an der Schongauer Straße charakteristisch sein.

Fünf Stockwerke, 44 Einheiten und 84 Stellflächen

Peiting – Der große, fünfstöckige Wohnkomplex mit 44 Einheiten an der Schongauer Straße kann gebaut werden. Eine Mehrheit der Peitinger Marktgemeinderäte befürwortete das Projekt, als über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan für das 4.200 Quadratmeter große Grundstück abgestimmt wurde. Für Marktbaumeister Fabian Kreitl ist das aus städteplanerischer Sicht der „Super-GAU“.

Im Dezember vergangenen Jahres wurde das Vorhaben der Firma Haseitl Bau auf einer Sitzung in der Schloßberghalle erstmals öffentlich vorgestellt. Damals gab es mit 18:5 Stimmen eine klare Mehrheit für das Projekt.

Die Mehrheit hielt, als jetzt Ende Juli die Planung vorgestellt und über den Bebauungsplan abgestimmt wurde, der nur für dieses Grundstück gilt, nicht jedoch für benachbarte Flächen. Sie ist aber nicht mehr so deutlich ausgefallen. 13 Ja-Stimmen und acht Nein-Stimmen waren es diesmal.



Die Architekten Dietmar Hörner und Max Zichner stellten gemeinsam mit Andreas Maar (Haseitl Bau) die Planung vor, als die Peitinger Gemeinderäte im Gasthof Neuwirt in Birkland Ende Juli zur Sitzung zusammenkamen. Laut Zichner sind zwei Fünf-Zimmer-Wohnungen vorgesehen, eine davon als Pent­house im fünften Stockwerk. Des Weiteren sollen elf Vier-Zimmer-Wohnungen entstehen, 19 Drei-Zimmer-Wohnungen, elf Zwei-Zimmer-Wohnungen und ein Apartment.



Die Ausrichtung

Architekt Dietmar Hörner schilderte, dass im aktuellen Entwurf die Treppenhäuser auf die Westseite verlegt worden sind – zur vielbefahrenen Schongauer Straße hin. Wohn- und Schlafräume seien im Wesentlichen Richtung Südosten zum Innenhof ausgerichtet. Das Gebäude werde in drei Vollgeschossen ausgebildet und darüber gestaffelt gebaut. Beim dritten Stockwerk sei es 9,5 Meter hoch, beim vierten erreiche es 12,60 Meter und an der Oberkante für das Pent­house obenauf seien es knapp 16 Meter.



Das Grundstück sei mit teerhaltigem Baumaterial belastet. Es müsse bis zu fünf Meter abgetragen werden. Dafür benötige man, wenn der Aushub noch heuer beginnt, ein eigenes Zwischenlager bei der Firma Haseitl. Die Kosten für Aushub, Beprobung und Entsorgung des belasteten Materials wurden schon im Dezember vergangenen Jahres auf zwei Millionen Euro beziffert.



Laut Zichner werden auf der Nordseite des Gebäudekomplexes elf Stellplätze an der Drosselstraße berücksichtigt. 73 Stellflächen – und damit mehr als im ersten Entwurf – werden in der Tiefgarage untergebracht.



Fünf Geschosse

Marktbaumeister Fabian Kreitl trug ein Statement vor, hinter dem die gesamte Bauverwaltung und auch sein Nachfolger Christian Hack stünden. Die fünfgeschossige Bebauung am Ortseingang sei der Super-GAU, kommentierte Kreitl. Gewiss sei flächensparendes Bauen die Prämisse. Doch das aktuelle Vorhaben entspreche nicht den Grundsätzen einer „angemessen Weiterentwicklung“ Peitings.



Außerdem sei der geplante Gebäudekomplex konträr zur kleinteiligen Struktur in der Nachbarschaft. 16 Meter Höhe am Dach der Penthouse-Wohnung – das sei mehr als beim Eisstadion. Ein gelungenes Beispiel für einen schönen Abschluss am Ortsrand seien die Häuser am Hochweg.



Aus der Diskussion

Er verstehe jeden Bauträger und die wirtschaftlichen Gesichtspunkte, meinte Christian Lory (Unabhängige). Doch die Gemeinderäte müssten die Orts­entwicklung und die Ortsgestaltung im Blick haben. Marion Gillinger (ÖDP) sagte, die charakteristische Siedlungsstruktur werde durchbrochen. Bei dem „massiven fünfstöckigen Klotz“ fehle das Augenmaß. Claudia Steindorf (SPD) verwies darauf, dass durch die dichte Bebauung das Linksabbiegen bei mehr Autos an der Schongauer Straße Richtung Ortsmitte noch problematischer werde, als es jetzt schon ist.



„In der Planung hat sich für mich nichts verbessert“, befand Alfred Jocher (Unabhängige). Andreas Barnsteiner (Bürgervereinigung) meinte, ihm würden sich da die Nackenhaare sträuben. Optisch sei das mit der Bebauung am Schächen in Hohenpeißenberg zu vergleichen. Josef Sellmaier (ebenfalls BV) vertrat die Ansicht, dass man sich bezüglich der Bewertung zur Kubatur hinter die „fachkundigen Leute im Bauamt“ stellen solle. Alex Zila (Unabhängige) war der Meinung: „drei Stockwerke, aber nicht drüber“.



Zu den Befürwortern zählte Thomas Elste (Grüne). Er bewertete das Projekt eher als Aufwertung für das Quartier, vor allem von Süden her betrachtet, wo die Verbrauchermärkte stehen. Michael Deibler (CSU) sagte, man benötige Wohnraum – auch für Neuzugezogene, die in Peitinger und Schongauer Betrieben arbeiten. Franz Seidel (BV) sprach von einem „einschneidenden“ Baukörper. Der werde das Ortsbild verändern. Das sei aber vertretbar.



Thema Altlasten

Norbert Merk (CSU) bezeichnete die Planung als „sinnhaftig und stimmig“. Wenn die Räte dem nicht zustimmen, passiere nichts, und es bleibe die Altlasten-Thematik auf dem Grundstück, „so wie sie ist“.



Bürgermeister Peter Ostenrieder ergriff als letzter Redner das Wort. Zu bedenken gab er, dass bei jedem Bauvorhaben die Regierung von Oberbayern einem auf die Finger klopfe und zum sparsamen Umgang mit Flächen mahne. Seine Meinung zum Wohnbau-Projekt: „Es wird uns guttun, und es wird das Ortsbild nicht verderben.“



Außerdem könne er sich einen sozialen Aspekt vorstellen. Im Fall einer Förderung durch die Regierung von Oberbayern sei es denkbar, ein Viertel bis zu einem Drittel der Wohnungen an Wohngeldberechtigte zu vermieten, präzisierte Ostenrieder am Donnerstag gegenüber dem Kreisboten seine Vorstellung.