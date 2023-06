Mit 600 Teilnehmern: Jugendwallfahrt in die Wies am 1. Juli

Von: Rasso Schorer

Ihr Ziel ist die Wieskirche: Bis zu 600 Teilnehmer brechen jährlich zur Jugendwallfahrt in die Wies auf. © Jugendstelle

Steingaden – Die Jugendwallfahrt in die Wies setzt auf Beteiligung und macht das heuer auch durch ihr Thema klar: „Hör‘ mir zu“. Am Samstag, 1. Juli ist es soweit.

In drei Stationen auf dem Weg wird Gottesdienst gefeiert. Das „Finale“ ist um 10.45 Uhr in der Wieskirche, schildert die Katholische Jugendstelle Weilheim. Diözesanjugendpfarrer Tobias Wolf freut sich und betont: ‚Hör‘ mir zu‘ beziehe sich auf eine starke Bibelstelle. Der blinde Bettler verschafft sich nachdrücklich Gehör bei Jesus. „Auch die Jugend hat was zu sagen. Und ich finde, wir sollten ihnen zuhören.“ Gemeinsamer Start ist um 7 Uhr in Ilgen oder Rottenbuch bzw. um 8.30 Uhr in Steingaden oder Wildsteig in den jeweiligen Kirchen.



Alle Texte, Aktionen und Lieder mit QR-Code finden sich wie immer im Wies-Heft. Weitere Infos und Anmeldemöglichkeiten sind online aufrufbar.