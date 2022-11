„Mit Los geht‘s los“: Adventsaktion der Peitinger Einzelhändler

Von: Astrid Neumann

Freuen sich auf die dritte Adventsaktion in der Marktgemeinde: Franz Köpf, Bürgermeister Peter Ostenrieder und Johanna Beier (v. links). © Neumann

Peiting – Wie schon in den letzten beiden Jahren startet die Gemeinde Peiting gemeinsam mit den Einzelhändlern im Ort eine Adventsaktion. Sie beginnt am kommenden Freitag, endet an Heiligabend und steht unter dem Motto „Mit Los geht‘s los“.

23 Geschäfte im Peitinger Ortskern machen heuer mit. „Pfundig“, findet das Bürgermeister Peter Ostenrieder. Das Vorgehen ist denkbar einfach: Je 50 Euro Warenumsatz erhalten Kunden in den Geschäften ein Los. Maximal gibt es fünf Lose pro Einkauf. Natürlich haben die Einzelhändler da etwas Spielraum, so Ostenrieder. In der Bäckerei oder beim Metzger gibt man selten auf einmal so viel Geld aus. „Dann kann der Händler ja seinen Stammkunden ein Los mitgeben.“



Zu gewinnen gibt es fast ausschließlich „Peitinger Preise“. Unter anderem sind geboten: Whisky-Tasting im „Xaver“, Candle-Light-Dinner in der „Zauberhütte“ und bei „Olli‘s Schnaidbergstub‘n“, eine Jahres-Eintrittskarte fürs Wellenfreibad, eine geführte Alpaka-Wanderung am Saliterhof, ein Christbaum für 2023 von Tannen Geiß, eine Kutschfahrt rund um Peiting, Gutscheine für den Bauernmarkt, Kesselfleischessen beim „Zum Lamprecht“ und einen Gutschein für die Volkshochschule.



Als 5. Preis gibt es ein Originaltrikot sowie fünf Freikarten für ECP-Spiele zu gewinnen. Der 2. bis 4. Platz darf je einen Rundflug über Peiting genießen. Der Hauptpreis führt den Gewinner nach Bad Füssing für vier Tage Wellness. Damit stehen Preise im Gesamtwert von rund 3.000 Euro auf der Liste.



So will man wieder einen Anreiz schaffen, gerade in der harten Zeit Geld wenn dann im Ort auszugeben, so Johanna Beier und Franz Köpf von „Marktplatz Peiting e.V.“. Nach zwei Jahren, in denen alle durch Corona gelitten haben, hoffe man nun auf eine „relativ normale Weihnachtszeit“, sind sich die drei einig.



Ein Flyer zu der Aktion liegt dieser Ausgabe bei. Insgesamt sind hier 25.000 Stück verteilt worden, „von Reichling bis Oberammergau“, so Ostenrieder. Ausgelost wird am 3. Januar, anschließend können die Preise in der Tourist-Info abgeholt werden. „Unbedingt das Los aufbewahren“, so die Bitte der Initiatoren.