Mittelaltermarkt in Altenstadt: Positive Bilanz

Von: Manfred Ellenberger

Altenstadt – Eigentlich war der zweite Altenstadter Mittelaltermarkt schon im Mai 2021 an ebenfalls vier aufeinanderfolgenden Tagen vorgesehen. Aufgrund der ungewissen Entwicklungen in Sachen Corona wurde er seinerzeit aber vorsorglich abgesagt. Die damit verbundene Wartezeit von fast genau einem Jahr sollte sich im Nachhinein als richtige Entscheidung erweisen, denn heuer stand der von Wolfgang Funk und Margit Gauder als Veranstalter vom 26. bis 29. Mai beantragten Ausrichtung nichts mehr im Wege.

1 / 8 Das Spalierstehen für Arnora (Braut) und Fenrir (Bräutigam) nach deren Verheiratung war eine Ehrensache für die Teilnehmer. Auch zahlreiche Besucher waren Zeugen dieser durchaus feierlichen Wikingerhochzeit. © Ellenberger

2 / 8 Bei der Versteigung des von Margit Gauder präsentierten handgefertigten Schilds konnte Wolfgang Funk 305 Taler (Euro) für einen guten Zweck sammeln. © Ellenberger

3 / 8 Der Umzug der teilnehmenden Akteure fand an allen vier Tagen statt. Auch Falkner Bernhard Kraus (vorn links) war samt Wanderfalken dabei. © Ellenberger

4 / 8 Der Boa von Schlangentänzerin Samira war es schlichtweg zu kalt zum draußen „arbeiten“. Für ein Bild im Kreisbote machten Samira und ihre gut 2.20 Meter messende Schlange aber eine Ausnahme. © Ellenberger

5 / 8 Bei den Klängen der im Hintergrund durch die Folk-Band „de Schepperer“ dargebotenen mittelalterlichen Musik machten es sich viele Besucher auf den Bänken gemütlich. © Ellenberger

6 / 8 Die Schiffschaukel war hauptsächlich für viele Kinder ein magischer Anziehungspunkt. © Ellenberger

7 / 8 Die Veranstalter des Mittelaltermarktes Wolfgang Funk (rechts) und Margit Gauder und der Jarl der Ansgas Luchse Roland Cieslak zeigten sich sehr zuversichtlich im Hinblick auf einen erfolgreichen Verlauf der viertägigen Veranstaltung. Als der Markt am Sonntag gegen 18 Uhr zu Ende ging, zogen sie eine insgesamt positive Bilanz. © Ellenberger

8 / 8 Als Schirmherr des Mittelaltermarktes hatte sich Bürgermeister Andreas Kögl des Öfteren auf dem Festplatz blicken lassen. Auch wenn seine Kleidung eher dem Hier und Heute entspricht, hat er ein Faible für diese Zeit. © Ellenberger

Auch wenn die erstmals im September 2020 mit viel Aufwand errichtete mittelalterliche Kulisse aufgrund der damals auf 200 Personen festgelegten maximalen Besucherzahl bisweilen recht überschaubar wirkte, war sie auch ein Wegbereiter für weitere Veranstaltungen dieser Art in Altenstadt.



Die in diesem Jahr vertretenen 26 Markthändler in ihren mittelalterlich anmutenden Gewändern hatten viel Freude daran, dem zahlreich herbeigeströmten Fußvolk ihre historisch aussehenden Waren feilzubieten. Neben vielerlei Gewändern, Fellen, Schmuck und Edelsteinen konnten diese auch Uhren, Töpfe, Holzkämme als auch Bögen und Pfeile und noch so einiges mehr bestaunen und vieles davon natürlich auch kaufen. Zudem waren 13 Lager zum Anfassen und Erleben errichtet worden. Sie vermittelten einen zumindest vagen Eindruck über den mittelalterlichen Alltag und das seinerzeit betriebene Handwerk. In einigen Lagern hatte man auch an Spiele für das junge Fußvolk gedacht. Und so herrschte dank Pulverhorn und Puppenspiel auch bei den Jüngeren viel Vergnügen. Auch eine Schiffschaukel sorgte – im wahrsten Sinn des Wortes – für viel Auf und Ab.

Mittelaltermarkt in Altenstadt: Jede Menge Unterhaltung

Weitere Unterhaltung steuerten Schwertkämpfer, Feuerspieler, Wikinger und Gaukler, Jongleure, Flötenspieler, Minnesänger und Zauberer bei. Auch zwei Falkner waren mit ihren imposanten Wanderfalken gekommen. Aber damit nicht genug. Drachenfrau Lady of Dragon, Henker Severinus und weitere Künstler sorgten ebenfalls für kurzweiliges Vergnügen. Lediglich der Boa von Schlangentänzerin Samira war es meist zu kalt im Freien. Nur für ein Foto für den Kreisboten/Lechkurier verließ das gut 2,20 Meter messende Tier seine Wärmebox.



Dank mehrerer Essens- und Getränkestände sollte auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommen. Musikalisch legten sich die Folk-Band „de Schepperer“, die Band Lumberjohnny sowie am Samstag und am Sonntag die Band Tibetréa ins Zeug und sorgten für noch mehr mittelalterliche Stimmung.



Auch den Schirmherrn der Veranstaltung Bürgermeister Andreas Kögl hatte am Samstag wie auch schon an den beiden Tagen zuvor nichts zuhause halten können. Dass ihm der Mittelaltermarkt in seiner Gemeinde viel Freude bereitet, konnte man seiner kurzen Rede recht deutlich entnehmen.

Highlight Wikingerhochzeit

Ein Veranstaltungshighlight stellte die am Samstag zelebrierte mittelalterliche Wikingerhochzeit dar. Das bereits seit kurzem offiziell verheiratete Paar gehört der gut 20-köpfigen Sippe „Ansgars Luchse“ an. Beide wurden am Mittelaltermarkt unter den Namen Arnora (Braut) und Fenrir (Bräutigam) durch den Jarl (Sippenchef Roland Cieslak) ein weiteres Mal und mutmaßlich etwas rustikaler als auf dem Standesamt verheiratet. Das Paar und auch die zahlreich herbeigeströmten Besucher erlebten eine schöne Zeremonie, an dessen Ende beide durch ein sicher nicht alltägliches Spalier schritten.



Dass trotz rauer Sitten auch die Menschen im Mittelalter das Herz offensichtlich am richtigen Fleck hatten, bewiesen die Akteure des Marktes, als es darum ging, einem Anfang des Jahres in große Not geratenen Intimus zu helfen. Ein Schildmacher hatte ein eigens handgefertigtes Schild zur Versteigerung gespendet. Diese wurde durch Wolfgang Funk auf amerikanische Art durchgeführt. Jeder Bieter zahlt dabei seinen Steigerungsbetrag sofort ein. Bevor der letzte Bieter bei 305 Talern (Wechselkurs 1 zu 1 zum ebenfalls akzeptierten Euro) den Zuschlag erhielt, kam der mit einem Korb in der Menge kreisende „Geldeinsammler“ bisweilen gehörig ins Schwitzen.



Auch wenn das Wetter sich bisweilen eher launisch zeigte, waren die Veranstalter mit dem Verlauf des Mittelaltermarktes und dem Besucherinteresse insgesamt zufrieden. Margit Gauder schilderte aber auch einige unschöne Dinge, die sie an den vier Tagen erleben musste. So hatten sich einige „ausnahmslos ältere“ Menschen „durch den Hintereingang rein oder über Lücken des Fußballplatzes“ Zugang auf den Festplatz verschafft. Nachdem sie mit der Organisation darüber diskutiert hatten, dass sie nur schauen wollen, „saßen sie dann plötzlich doch bei der Bühne und haben keinen Eintritt zahlen wollen“. „Eintrittspreise müssen wir nehmen, da wir private Veranstalter sind, kein Verein, keine Sponsoren“, fügte sie erläuternd hinzu.



Trotz dem sehr fragwürdigen Verhalten Einzelner stehen die Zeichen dafür, dass es in Altenstadt im kommenden Jahr den dann dritten Mittelaltermarkt geben wird, schon jetzt recht gut. Geplant sind der 18. bis 21. Mai 2023.



Alle, die nicht bis nächstes Jahr auf das Mittelaltererlebnis warten wollen, können sich schon jetzt auf den bereits in Kürze vom 16. bis 19. Juni stattfindenden Mittelalterhofmarkt am Saliterhof in Peiting freuen.