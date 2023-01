„Schwarzbau“ Ladesäule beim Feneberg in Steingaden

Von: Rafael Sala

Seit Kurzem steht auf dem Parkplatz des Feneberg-Geländes eine E-Ladesäule. © Sala

Steingaden – Schon lange hat die Gemeinde Steingaden damit geliebäugelt und das Projekt forciert – nun ist es so weit: Auf dem Parkplatz der Feneberg-Filiale an der Schongauer Straße befindet sich seit Kurzem eine E-Ladesäule mit Auflademöglichkeiten für zwei Fahrzeuge. Dass es allerdings so schnell gehen würde – und am Gemeinderat vorbei, damit hatte Bürgermeister Max Bertl nun doch nicht gerechnet. Momentan handle es sich um einen „Schwarzbau“, sagte er, denn bis dato hat der Gemeinderat den Antrag des Bauherrn auf Genehmigung nicht abgesegnet.

Zwar begrüßen der Rathaus­chef und die Kommunalpolitiker den Ausbau der E-Mobilität in der 3.000-Seelen-Gemeinde und entsprechende Ladestationen – was allerdings nicht wenigen Sorge bereitet, ist die Auflage des Betreibers, auch Werbung auf den beiden seitlich angebrachten, jeweils 75 Zoll großen Bildschirmen zeigen zu dürfen. Die Befürchtung: Das damit verbundene Bilderflimmern könne in den nächtlichen Stunden von vielen als störend empfunden werden und auch den Verkehr beeinträchtigen. In der Dezember-Sitzung, als der Antrag erstmals auf den Tisch kam, wurde deswegen eine Ortsbesichtigung beschlossen – mit positivem Ergebnis, da auch Steingaden Klimaschutzzielen nicht im Weg stehen will.

Eine Beschlussfassung galt nur noch als Formsache, und tatsächlich hat das Gremium das Projekt auch durchgewunken – allerdings mit der Auflage, die Tafeln in der Zeit von 22 bis 6 Uhr abzuschalten. Ein unguter Beigeschmack bleibt: „Man kann nicht einfach einen Antrag stellen und dann das Gerät ohne Genehmigung einfach hinstellen“, monierte Bertl. Ob er etwas unternehmen will, ließ der Rathauschef offen.