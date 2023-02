Morde und Raubüberfälle im Schongau der Nachkriegszeit

Im Schongauer Kreiskrankenhaus in der Münzstraße, heute Hauptstelle der Sparkasse Oberland, kurierte Ilmar Kala seine Schussverletzung aus. Aufnahme 1950. © Repro: Stadtarchiv Schongau

Schongau – Die Schongauer Polizei erhielt vor einigen Jahren einen Brief von Ilmar Kala aus Montrose, einem Vorort von Hobart in Tasmanien/Australien. Darin schildert er einen versuchten und einen vollendeten Raubmord, die sich im November 1946 in Schongau ereignet haben.

Meist wird die Nachkriegszeit als Zeit des Wiederaufbaus und durch das sogenannte Wirtschaftswunder charakterisiert. Weniger präsent ist, dass anhaltende Gewalt und Straftaten zu den Begleiterscheinungen der Befreiung gehörten.



Bitterkeit und Gewalt

Speziell im damaligen Landkreis Schongau gab es Ende 1946 mit rund 3.000 Evakuierten, 9.000 Vertriebenen und 6.000 Ausländern eine besondere Gemengelage. Bei letztgenannten handelte es sich um sogenannte Displaced Persons (DPs) – Entwurzelte, Verschleppte, Kriegsgefangene, ehemalige Zwangsarbeiter, überwiegend Polen, die in der ehemaligen Flakkaserne in Altenstadt durch die Amerikaner zusammengepfercht wurden.



Insbesondere die abgewohnten Baracken und die schlechte Versorgung verbitterten viele der hier Untergebrachten. Offenbar übertrug sich auch die entgrenzte Gewalt des Krieges auf die Nachkriegszeit und führte zu exzessiver Schwerstkriminalität, die im November 1946 mit Raubüberfällen und sechs Morden im damaligen Landkreis Schongau ihren blutigen Höhepunkt fand.



Auftakt war am 3. November ein Mord und ein Mordversuch an zwei estnischen Arbeitern in der Nähe der Lechstaustufe 7. Am Sonntag, 17. November, folgte auf dem Weg zwischen Peiting und Kreut ein dreifacher Raubmord. Die Opfer waren zwei Großbauern und ein Käser aus dem zu Peiting gehörenden Weiler Kreut.



Franz Josef Strauß, der damalige Landrat, fasste den Tathergang in seinem Bericht an die Regierung von Oberbayern zusammen: „Die Morde haben sich durchwegs so zugetragen, dass das jeweilige Opfer gezwungen wurde vom Fahrrad zu steigen, das Fahrrad den Banditen zu übergeben und anschließend mit Kopf- und Genickschüssen getötet wurde.“ Zum Ende des Monats folgte am 25. November ein Mord an einem Ukrainer in der Nähe von Epfach sowie ein weiterer Mord an einem jungen Bergmann in Hohenpeißenberg.



Brutale Banden

Nahmen zu Beginn der Besatzungszeit Eigentums- und Schwarzmarktdelikte in den polizeilichen Berichten breiten Raum, so ging es zunehmend um schwere Einbrüche und Raubüberfälle unter Anwendung von Waffengewalt. Vom Spätsommer 1946 an verschärfte sich die Situation dramatisch. Im DP-Lager Altenstadt waren Banden mit krimineller Energie entstanden, die bewaffnet auf Raub- und Plünderzüge ausgingen und schließlich auch vor Mord und Totschlag nicht zurückschreckten.



Zur Differenzierung muss jedoch berücksichtigt werden, dass die überwiegende Mehrheit der DPs keine Gewalttaten beging und viele Straftaten auch von amerikanischen Soldaten und der deutschen Bevölkerung verübt wurden. Morde und Plünderungen sind jedoch, von Ausnahmen abgesehen, wenigen bandenmäßig organisierten polnischen DPs anzulasten. Als eine massive Bedrohung ihrer persönlichen Sicherheit blieben diese in der kollektiven Wahrnehmung der Bevölkerung erhalten.



Mit Glück überlebt

Ilmar Kala – der Briefeschreiber – hat die Gewaltexzesse wie durch ein Wunder überlebt. Nachdem er seine Schussverletzung im Kreiskrankenhaus Schongau auskuriert hatte, wanderte er nach Australien aus und konnte dort sein weiteres Leben genießen. Sein damaliger Kamerad Heldur Kaljurand aber fand im November 1946 seine letzte Ruhestätte auf dem Schongauer Stadtfriedhof.



Franz Grundner