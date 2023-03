Nach 20 Jahren Zuschuss-Erhöhung für Musikschule Pfaffenwinkel

Von: Christine Wölfle

Vorstand Erwin Krauthauf (stehend), Leiter Marcus Graf (rechts) und dessen Stellvertreter Manuel Wolf informierten bei der Mitgliederversammlung der Musikschule über den aktuellen Stand und finanzielle Probleme. © Wölfle

Schongau – Die Musikschule Pfaffenwinkel wächst, gedeiht und expandiert, da immer mehr Menschen Wert auf fundierte musikalische Bildung legen. Doch genau da liegt der Hase auch im Pfeffer. Denn mehr Bedarf heißt auch mehr Aufwand. Vor allem finanziell. Helfen könnte hier eine Aussage von Bürgermeister Falk Sluyterman bei der diesjährigen Mitgliederversammlung, die prompt als Versprechen aufgefasst wurde.

Vor fast genau 20 Jahren wurde die Musikschule Pfaffenwinkel in ihrer jetzigen Form gegründet. Der Einzige, der von der „Gründungs-Truppe“ noch an Bord ist, ist Vorstand Erwin Krauthauf, der nicht müde wird für die Musikschule zu kämpfen. Das tat er auch bei der diesjährigen Versammlung der „Freunde der Musikschule Pfaffenwinkel e.V.“, zu der auch die beiden Bürgermeister aus Schongau und Peiting gekommen waren. Krauthauf kämpft nicht im Berserker-Stil, selbst wenn die finanzielle Situation gerade alles andere als rosig ist. Nein, er versuchte es mit guten Argumenten – und gelegentlichen spitzbübischen Seitenhieben.



Die Entwicklung der Musikschule kann sich nämlich echt sehen lassen. Derzeit unterrichten 41 Lehrkräfte über 1.100 Schüler. „Das bedeutet einen Zuwachs von 25 Prozent an neuen Lehrern in den letzten Jahren“, freute sich der Vorstand. Allein in 19 Kindertageseinrichtungen in Schongau und den umliegenden Gemeinden sei man mittlerweile präsent, das heißt, dass weit über 300 Kinder in den Genuss musikalischer Früherziehung kommen. Ein ganz wichtiger Baustein, wie auch Musikschulleiter Marcus Graf und sein Stellvertreter Manuel Wolf betonten. Die beiden sehen ihren Bildungsauftrag jedoch noch viel weiter gefasst als im vielfältigen Angebot der Musikschule, das über die Grundausbildung bis hin zum Musikstudium reicht: „Die Beschäftigung mit Musik ermöglicht auch Selbstreflexion und die intensive Beschäftigung mit einer Sache. Das wiederum ist eine wichtige Grundlage einer umfassenden Bildung, die eine aktive Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht“, so ihr philosophischer Ansatz. Damit sind die Lehrer oft weit über den bloßen Unterricht hinaus gefordert – als Pädagogen, Motivatoren, Organisatoren und Förderer der Kreativität.



Doch die Suche nach Zuwachs bei der engagierten Musikschulfamilie gestaltet sich nicht immer leicht, denn durch die finanzielle Situation sind den Verantwortlichen oft die Hände gebunden. Seit 20 Jahren gab es keine Gehaltserhöhung. Der Lohn der Schongauer liegt neun Prozent unter dem Durchschnitt, und im Vergleich zu Musiklehrern in kommunalen Einrichtungen kommen sie gerade einmal auf 85 Prozent deren Lohns. Doch mehr ist gerade einfach nicht drin – außer es ändert sich grundlegend etwas im Bereich der Zuschüsse.



Geld braucht die Musikschule nicht nur für die Lehrer: Im vergangenen Jahr wurden 48.000 Euro für neue Instrumente ausgegeben (beispielsweise für die neue Bläserklasse in der Peitinger Grundschule). „Das hat uns ein ziemlich großes Loch in die Kasse gerissen“, gab Vorstand Krauthauf zu. Und: „Das können wir uns nur ein einziges Mal leisten, dafür habe ich auch ganz schön gespart.“ Doch woher nehmen, wenn nicht stehlen? Aus dem Schongauer Rathaus kam laut Krauthauf unlängst ein Schreiben, dass der jährliche Zuschuss von 125.000 Euro möglicherweise erhöht werden könnte. „Nach 20 Jahren das erste Mal“, wurde Krauthauf nicht müde immer wieder auf den langen Zeitraum hinzuweisen. Da konnte auch Bürgermeister Falk Sluyterman nicht mehr aus und ließ sich zu der Aussage hinreißen, dass „sich die Stadt Schongau in Zukunft finanziell mehr beteiligen wird. Keine Frage.“ Auch sein Amtskollege Peter Ostenrieder stellte der Musikschule einen Zuschuss in Aussicht: Aus dem Vermögen des aufgelösten Vereins „Musik in Peiting“.



Diese beiden wohlwollenden Bekenntnisse zur Musikschule zauberten Erwin Krauthauf, Marcus Graf und Manuel Wolf dann doch ein Lächeln auf die Lippen, und der Vorstand meinte zum Abschluss mit einem Augenzwinkern: „Vielleicht stehe ich nächstes Jahr bei der Versammlung hier und kann sagen: Mei, geht‘s uns gut!“ Es wäre ihm zu wünschen.



Wer selbst die wertvolle Arbeit der Musikschule Pfaffenwinkel unterstützen möchte, kann jederzeit Mitglied der „Freunde der Musikschule“ werden. Der jährliche Beitrag beträgt 30 Euro, kann aber natürlich auch freiwillig erhöht werden. Mehr Infos gibt es auf der Homepage und im Sekretariat (Tel. 08861/8173).