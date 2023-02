Nach mehreren erfolglosen Versuchen: Ukrainer kapert Taxi in Schongau

Von: Rasso Schorer

Aus dem ersten polizeilichen Gewahrsam des Tages wurde der Mann noch entlassen. Wenige Stunden später war die Geduld der Polizei aber vorbei. © Symbolfoto: Panthermedia/Julia Boecken

Schongau – Weil er gleich mehrere Delikte beging, endete der Mittwoch für einen 25-jährigen Ukrainer mit der Aussicht auf einen Termin vor dem Ermittlungsrichter. Am schärfsten war er bei seiner wenig erfolgreichen Diebestour wohl auf einen fahrbaren Untersatz – unter anderem.

Zum ersten Mal fiel der wohnsitzlose Mann um 9.30 Uhr am Bahnhof auf. Denn den Roller, den er über den Vorplatz schob und zu starten versuchte, kannte ein aufmerksamer Taxifahrer. Als die Polizei eintraf, war der 25-Jährige immer noch mit seinem Unterfangen beschäftigt.



Kaum aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen, ging der Mann in eine Kfz-Werkstatt in der Altenstadter Straße, schloss die Motorhaube eines dort abgestellten Autos, setzte sich hinein und startete den Motor. Weil er es nicht schaffte, den Rückwärtsgang einzulegen, kam er aber nicht vom Fleck. Als ihn die Angestellten ansprachen, machte er sich aus dem Staub.



Um 14.55 Uhr erreichte die Polizei die nächste Mitteilung. An der Tankstelle an der Bahnhofstraße setzte sich der Mann in ein Auto und forderte die Fahrerin auf auszusteigen. Diese brachte ihn aber dazu, dass er ihren Wagen wieder verließ. Allerdings nur, um ein Taxi zu kapern, dessen Fahrer mit dem Rücken zum Wagen stand. Der Ukrainer startete den Wagen, verschloss die Türen und fuhr in Richtung Peiting davon. Eine längere Verfolgungsfahrt mit der Polizei endete auf einem Feld.



Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde dann festgestellt, dass der Mann zuvor auch eine Jacke von einem Außenständer eines Geschäfts in der Bahnhofstraße angezogen hatte um sie mitzunehmen, ehe ihn der Geschäftsinhaber ansprach.