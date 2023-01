Polizei sucht schlechten Überholer

Von: Rasso Schorer

Die Polizei bittet unter Tel. 08861/23460 um Hinweise zu dem schwarzen SUV mit Garmisch-Partenkirchner Kennzeichen. © Symbolfoto: Julia Boecken

Schongau – Eine unangenehme Begegnung im Straßenverkehr, bei der sie auch noch in einen Unfall verwickelt wurde, hatte eine 19-Jährige am Donnerstag. Der rücksichtslose Fahrer eines schwarzen SUV mit Garmischer Kennzeichen machte sich aus dem Staub.

Die Böbingerin war um kurz nach 21 Uhr in nördlicher Richtung auf der B17 unterwegs, als sich zwischen den Anschlussstellen Altenstadt und Hohenfurch ein Auto näherte. Der Überholer fuhr in einer langgezogenen Rechtskurve auf der Gegenfahrbahn bereits in etwa auf gleicher Höhe mit dem VW der Böbingerin, musste dann jedoch wegen Gegenverkehrs abbremsen; er scherte in geringem Abstand wieder hinter der Frau ein.

Beim erneuten Überholen stieß der Unbekannte mit seinem Heck an den linken vorderen Kotflügel der Böbingerin und fuhr davon. Die 19-Jährige blieb unverletzt, der Sachschaden an ihrem Auto beläuft sich auf rund 4.000 Euro. Die Polizei bittet unter Tel. 08861/23460 um Hinweise.