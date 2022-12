Nach zweijähriger Pause wieder Weihnachtsmarkt in Schongau

Von: Astrid Neumann

Teilen

Am Donnerstag startete der Weihnachtsmarkt in Schongau. Auch Pferdekutschfahrten werden wieder angeboten. © Archiv/Herold

Schongau – Nach zwei Jahren Corona-Pause konnte am vergangenen Donnerstag der Schongauer Weihnachtsmarkt eröffnet werden. Noch bis zum 11. Dezember stehen die Buden auf dem Marienplatz und laden zu einem Adventsbummel ein.

„Straffe Aufbautage“ liegen hinter Organisator Hermann Gleich und seinem Team. Ein Tag vor Eröffnung steht aber fest: „Wir kriegen alles hin, auch den Lichterhimmel.“



Insgesamt wurden 23 bzw. 24 Buden aufgebaut. Damit bewege man sich in einem ähnlichen Rahmen wir immer – sprich vor Corona. Ein paar Änderungen gebe es dennoch, nicht alle sind zurückgekehrt, so Gleich. Von denen, die die Buden zuvor hauptberuflich betrieben, machen es einige jetzt eher als Hobby.



Trotzdem: nach zwei Jahren Pause seien alle heiß auf den Weihnachtsmarkt, so der Organisator vor der Eröffnung. „Jetzt kommt es auf die Leute an. Ich hoffe, dass sie zahlreich kommen, verzehren und einkaufen“, sagt Gleich.



Neben den Ständen mit Glühwein, Punsch und Plätzchen und Lebkuchen ist auch immer Livemusik geboten. Den Anfang machte am Donnerstag die Jugend-Kapelle der Musikschule. Am heutigen Samstag wird ab etwa 17 Uhr der Nikolaus auf dem Marienplatz vorbeischauen und rund 500 Päckchen an Kinder verteilen. Von 16 bis 18 Uhr gibt es Pferdekutschfahrten.



Weitere musikalische Highlights sind Marketa am Montag und die Brass Boyz am Donnerstag. Alphornbläser und Blaskapellen runden das Programm ab.