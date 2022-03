Nebeneinander statt Miteinander beim Musikunterricht in Peiting

50 Jahre Musikschule Garmisch-Partenkirchen

GAP – Mit der Gründungsversammlung am 26.1.1972 im Kurpark-Café begann vor 50 Jahren die erfolgreiche Geschichte der Musikschule Garmisch-Partenkirchen. Gestartet wurde sie in einem Schul-Büroraum in der Hindenburgstraße 38, mit ersten Instrumentalstunden in Keller- und Klassenräumen, in Besenkammern öffentlicher Schulgebäude sowie Privatwohnungen. 15 Lehrkräfte unterrichteten im ersten Jahr 200 Schüler. 8000 Mark betrug der Zuschuss aus öffentlicher Hand. Erst 21 Jahre später bekommt die Musikschule ein eigenes Gebäude. Seit 2008 ist sie in der Villa der früheren Landeszentralbank, Olympia­straße 20, zuhause.