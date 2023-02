Neue Ausgabestelle der Peitinger Tafel im Anderl

Von: Rasso Schorer

Sehen in den Anderl-Räumlichkeiten den idealen Platz für Tafel, Beratungsstelle und Begegnungscafé: Die Zuständigen der Diakonie Her­zogsägmühle Stefan Schütz, Petra Jaeger und Birgit Gutzeit mit Bürgermeister Peter Ostenrieder (v. links). © Schorer

Peiting – In der Poststraße 6 laufen seit Jahresbeginn die Arbeiten: Das Begegnungscafé zieht von der Ammergauer Straße her. Auch die Schuldnerberatung und die Fachstelle zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit sowie die neue Peitinger Ausgabestelle der Tafel (wir berichteten) sind künftig im vormaligen Cafe Anderl zu finden.

Der Kreis derer, zu deren Versorgung die Schongauer Tafel beiträgt, habe sich binnen eines Dreivierteljahrs auf rund 400 Personen verdoppelt, schildern Stefan Schütz, Petra Jaeger und Birgit Gutzeit von der Diakonie Herzogsägmühle. Knapp die Hälfte kommt aus Peiting, darunter viele geflüchtete Ukrainer.



Für die Zwecke der Tafel seien die Anderl-Räumlichkeiten gut geeignet: fast barrierefrei, auch für Lagermöglichkeiten ausreichend groß, zentral gelegen. Draußen anstehen, wie in Schongau, muss niemand. Peitinger, die weniger gut zu Fuß sind, können mit dem Peiting Mobil herkommen, sich eindecken und wieder heim, erklärt Bürgermeister Peter Ostenrieder.



Was die Tafel immer braucht, sind Lebensmittelspenden. Damit an fortan zwei Ausgabestellen alles funktioniert, soll die Helferzahl von 38 auf rund 55 aufgestockt werden. Für den Anderl-Umbau wird außerdem handwerkliches Geschick benötigt. Noch ist die Liste an Arbeiten lang, bis der Eingangsbereich ein gastliches Begegnungscafé und aus dem Billardzimmer die Ausgabestelle der Tafel wird. Idealerweise soll das alles noch im ersten Quartel klappen. Kontakt für alle, die sich engagieren wollen: Tel. 0151/72422094.