Neue Bushaltestelle in Böbing

Böbings neue Bushaltestelle. © Gemeinde

Böbing – An der Peißenberger Straße, Ecke Thalmühlweg/Söldnerstraße, gibt es eine neue Bushaltestelle.

Als Teil der Strecke Böbing – Peißenberg – Weilheim wird sie ab 1. April angefahren und auch in der Gegenrichtung vom RVO bedient. So werde vor allem für den Bereich Lugenauweg und Thalmühweg der Weg zur Bushaltestelle sicherer, so Bürgermeister Peter Erhard.