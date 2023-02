Neue Kita an der Jägerstraße in Peiting heißt „Sonnenschein“

Von: Johannes Jais

Was – auch mit Blick auf die Kosten – entfallen muss, ist die Außenrutsche, die vom Obergeschoss in den Garten hinunterführen sollte. © Symbolfoto: Panthermedia/sirylok

Peiting – Der Name „Sonnenschein“ ist für den neuen Kindergarten an der Jägerstraße ausgesucht worden.

Und dort soll bald Leben einkehren. Vorgesehen ist, dass Erzieherin Sylvia Wladar mit dem Team der Betreuerinnen und den drei- bis sechsjährigen Buben und Mädchen Anfang April die neuen Räume beziehen.



Beim mit mehr als acht Millionen Euro derzeit größten Bauprojekt der Marktgemeinde Peiting haben sich in den vergangenen Wochen und Monaten noch einige Änderungen in der Werkplanung und in der Ausführung der Arbeiten der ergeben. Diese hat Christian Hack, Leiter des Peitinger Bauamts, neulich im Ausschuss vorgestellt.



Stützen sind nicht rund, sondern viereckig ausgebildet worden. Ein Fenster wurde zu einer Tür vergrößert. Im Obergeschoss erhalten Räume nur ein Oberlicht; zunächst waren zwei vorgesehen. Auch ist der Fußboden im ersten Stockwerk um 14 Zentimeter angehoben worden. Wo es auch noch zu einer Änderung gekommen ist: Die Innentreppe ist aus Ortbeton. Was – auch mit Blick auf die Kosten – entfallen muss, ist die Außenrutsche, die vom Obergeschoss in den Garten hinunterführen sollte.