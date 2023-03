Neue Leiterin für Ökumenischen Chor Vivace Schongau

Olga Tereshchuk ist neue Leiterin beim Chor Vivace. © Chor Vivace

Schongau – Seit Januar ist Olga Tereshchuk neue Leiterin beim Ökumenischen Chor Vivace. Die kleiner gewordene Gemeinschaft freut sich immer über neue Sängerinnen und Sänger jedes Alters.

Die in Belarus geborene Ukrainerin absolvierte ihre musikalische Ausbildung vorwiegend an der staatlichen Musikfachhochschule in Uman und an Akademien in Donezk und Rostow (Ukraine). Seit 1999 ist sie dort als diplomierte „Juniormusikerin“, Klavierlehrerin, Ensemblemusikerin und Leiterin eines kreativen Amateurensembles tätig gewesen. Nach ihrem Master an der Prokofjew Akademie in Donezk erwarb sie in einem Aufbaustudium die Qualifikation zur Konzertinterpretin und das Recht an Universitäten zu unterrichten.



In ihrer Heimat, der Ukraine, trat sie auch als Autorin in Erscheinung und befasste sich mit Werken von Wadim Nikolajew. Ihre Arbeit wurde an staatlichen Bildungseinrichtungen als Lehrstoff eingeführt. Daneben verfasste sie methodische Arbeiten im Bereich Klavier und Korrepetition.



„Tereshchuks Schüler errangen viele nationale wie internationale Preise“, erklärt Joachim Joswig, 1. Vorstand bei Vivace. Seit Anfang März unterrichtet sie ukrainische Kinder an der Musikschule in Schongau.



Vivace und seine neue Chorleiterin freuen sich sehr über den gemeinsamen Neustart, so Joswig. Dabei werden neben dem bestehenden Repertoire, das die Breite fast aller Musikepochen bis in die Neuzeit umfasst, Tereshchuks neue Impulse einbezogen und neue Stücke erarbeitet.

Schnuppern und Proben

Probezeiten jeden Donnerstag im Pfarrheim Verklärung Christi (Kleiner Saal im 1. Stock) von 19.30 bis 21.30 Uhr; Kontakt Tel. 08861/200939 oder auf der Homepage des Chors.