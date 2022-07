Neue Obdachlosenunterkunft in Schongau auf Eis

Von: Rasso Schorer

Unter anderem weil die Sanierung der beiden Bestandsgebäude (links und rechts) deutlich teurer wird, ist die Umsetzung der neuen Obdachlosenunterkunft (Mitte) in Schongau auf Eis gelegt. © b3 architekten

Schongau – Das Wort „Kopfzerbrechen“ fiel immer wieder, als es am Dienstag im Stadtrat um die Sanierung der städtischen Häuser Im Tal 8-12 ging. Denn die explodierenden Baupreise schlagen voll durch. Von mittlerweile knapp 4,1 Millionen Euro war die Rede zuzüglich zehn Prozent Risiko­budget. Vorbehaltlich, dass auch das Landratsamt mitspielt, beschloss das Gremium einstimmig, Entwurfsplanung und Kostenberechnung freizugeben. Doch woanders muss nun gespart werden: Die neue Obdachlosenunterkunft Im Tal liegt bis auf Weiteres auf Eis.

Er sehe die Stadt bei der Sanierung der eigenen Wohnungen Im Tal 8-12 mit einer „sehr kritischen“ und „dramatischen“ Baupreisentwicklung“ konfrontiert, schilderte Stadtbaumeister Sebastian Dietrich. Denn wenngleich die Maßnahme unter anderem mit Haustechnik und energetischer Sanierung umfassend sei, so enthalte sie „keinen Luxus“. Die räumlichen Abmessungen und Aufteilungen bleiben mit Ausnahme von neuen Balkonen an der Ostfassade wie gehabt. Die meisten Wohnungen zählen drei Zimmer, barrierefrei sind sie nicht und werden es zunächst auch nicht.



Bei 30 Prozent kommunaler Wohnbauförderung bleiben von den rund 4,1 Millionen Euro rund 2,8 bei der Stadt hängen. Diese müsste man eigentlich über die Mieten erwirtschaften – 11,85 Euro mehr pro Quadratmeter und Monat wären das – doch das sei nicht umsetzbar. Spätestens bei zwei Euro sei Schluss. Die entstehende jährliche Finanzierungslücke, anfangs rund 140.000 Euro, trägt die Stadt.



„Eine schwierige Situation“, fasste Bürgermeister Falk Sluyterman zusammen. Geht es doch um sozialen Wohnraum. „Dass wir das angehen müssen, steht außer Frage, wir können gar nicht anders.“ Der Bedarf sei absolut vorhanden, bekräftigte Dietrich auf Nachfrage Michael Eberles (CSU). Dieser wollte ferner wissen, wie hoch das Einsparpotenzial sei, wenn auf Balkone verzichtet werde. Die ernüchternde Antwort: nur 250.000 Euro.



Aufgrund der Baupreisteuerungen und den kurzfristig geänderten Förderbedingungen – insbesondere in Folge des Antragsstopps und der Neuausrichtung der Bundesförderung für effiziente Gebäude bei der KfW und weil die Maßnahme die Bedingungen für eine Aufnahme in das Kommunale Förderprogramm zur Schaffung von Mietwohnraum in Bayern nicht erfüllen kann – wird nun die Realisierung der neuen Obdachlosenunterkunft ausgesetzt. Das Kostenrisiko werde zu hoch, denn gleichzeitig laufen weitere Projekte wie die Generalsanierung der Mittelschule, so Dietrich.

„Stoppen, ganz klar“, fand Eberle, der Beschluss fiel einstimmig. Angedacht ist nun ein „temporärer Lösungsansatz in einer kritischen Leerstandsimmobilie“ zur Unterbringung Obdachloser.