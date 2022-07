Neue Ortsdurchfahrt für Birkland

Von: Johannes Jais

Erklärte auf der Bürgerversammlung in Birkland den Ausbau der Ortsdurchfahrt und den Lückenschluss im Radwegenetz: Andreas Lenker, Abteilungsleiter am Bauamt Weilheim. © Jais

Birkland – „Ohne Beeinträchtigung wird’s nicht gehen.“ Das kündigte Andreas Lenker, Abteilungschef am Staatlichen Bauamt für den Landkreis Weilheim-Schongau, mit Blick auf die bevorstehenden Arbeiten an der Ortsdurchfahrt Birkland an. Losgehen soll es Mitte September. Dazu ist eine Vollsperrung der Staatsstraße 2014 nötig.

Der Ausbau der Ortsdurchfahrt ist Bestandteil einer großen Maßnahme, die eine deutliche Verbesserung, nämlich einen Lückenschluss beim Radwegenetz, bringt. Dies schilderte Lenker am Dienstagabend vor 80 Besuchern auf der Bürgerversammlung im Gasthof Neuwirt in Birkland.

Vier Abschnitte

Der Radweg soll im Süden unterhalb Herzogsägmühle ansetzen. Insgesamt sind vier Bauabschnitte vorgesehen. Der letzte reicht sogar in den Norden und Westen von Birkland und führt hinunter zur Lechstaustufe bei Kinsau. Wenn das alles fertiggestellt sein wird – vorgesehen ist Sommer 2023 – dann gibt es einen durchgehenden Radweg, der von Landsberg zunächst entlang der B 17, dann über Epfach und Kinsau sowie über den Lech bis Birkland und Herzogsägmühle weiter nach Schongau und Peiting führt.



Die Kosten werden auf zwei Millionen Euro geschätzt, wie Lenker in der Bürgerversammlung erwähnt hat. Als das erste Mal über dieses Bauprojekt in der Birkländer Flur gesprochen wurde, war noch von einer Million Euro die Rede, räumte Lenker ein.



„Der Durchgangsverkehr muss raus“, betonte Lenker mit Blick auf die Bauphase. Zudem werde es Tage geben, wo bestimmte Anlieger zwei oder drei Tage nicht mit dem Fahrzeug das eigene Grundstück erreichen. Die Submission, bei der die Angebote der Firmen geöffnet werden, sei Anfang August. Hoffentlich finde man für die Arbeiten ab Mitte September eine Baufirma.



Breitere Fahrbahn

In der Birkländer Ortsdurchfahrt wird die Fahrbahn auf sechs Meter verbreitert. Auf der Südseite der Straße ist der 2,50 Meter breiter Radweg, ehe ein Bankett die Grenze zu den Anlieger-Grundstücken markiert. Zwischen Straße und Radweg wird ein Hochbord mit acht Zentimetern gesetzt. An Einfahrten zu Grundstücken wird er auf drei Zentimeter abgesenkt.



Der Bordstein soll Radfahrern und Fußgängern Sicherheit geben. Im Notfall kann er aber, falls sich große Fahrzeuge wie Lkw und Schlepper mit breiten Anhängern begegnen, auch überfahren werden. Nördlich von Birk­land wird die Straße, bisher nur mit 4,80 bis 5,20 Meter, bis unter den Kirchberg ebenfalls auf sechs Meter ausgebaut. Westlich davon ist ein Grünstreifen, dann kommt der 2,50 Meter breite Geh- und Radweg. „Die Breite brauchen wir“, so ein Anlieger. Er gab zu bedenken, dass auch die Spiegel der Traktoren, Lkw und Busse mitzurechnen seien. Dazu sagte Lenker, dass eine Straßenbreite von sechs Metern ausreichend sei. Wenn es wirklich eng hergehe, müsse auch ein großes Fahrzeug im Begegnungsverkehr mal stehen bleiben.



Beim Radweg wird als erstes der Abschnitt in Angriff genommen, der unterhalb von Herzog­sägmühle ansetzt und den Berg hinaufführt. Der Hang wird leicht abgeflacht. Dennoch wird es eine strenge Steigung bleiben, die z.B. mit E-Bike ordentlich zu bewältigen sei. Die zweite Etappe führt durch den Forst; dort wird der Weg – anders als weiter im Süden und im Norden – gekiest bleiben und nicht mit einer Asphaltschicht versehen. Der dritte Abschnitt betrifft den Bereich, der ursprünglich als kleine Lösung ausgebaut werden sollte. Er setzt beim Sägewerk ein, führt zur Kurve an der Kuppe hoch und reicht bis zum Ortseingang von Birkland. Die Kuppe auf der Anhöhe ist die einzige Stelle, wo der Radweg an die Staatsstraße heranrückt. Ansonsten verläuft er immer versetzt; dazwischen befindet sich ein 1,75 Meter breiter Grünstreifen.



Zur Ortsdurchfahrt, der vierten, aber zeitlich ersten Maßnahme, gehört auch die Weiterführung des Radweges bis zur Abzweigung zum Weiler Aichen, von wo es hinunter geht zum Lech. In der zeitlichen Abfolge hat der Ausbau der Ortsdurchfahrt, wo auch der marode Entwässerungskanal neu gebaut wird, jedoch Vorrang.



Eine Besucherin monierte die gefährliche Stelle, wo die Hofener Straße in die St 2014 mündet. Für denjenigen, der von Osten die Straße herabkomme und Richtung Peiting/Schongau wolle, sei das Linksabbiegen sehr gefährlich. Die Eschen auf dem Grundstück an der Straße würden die Sicht beeinträchtigen. Bürgermeister Peter Ostenrieder erklärte dazu, man habe schon oft mit dem Eigentümer gesprochen, aber man könne nichts machen. Ein anderer Zuhörer – Gemeinderat und Landwirt Andreas Barnsteiner – fragte nach: „Wie schaut’s mit den Leitplanken aus?“ Diese seien mitunter ein Hindernis. Lenker antwortete, dass mit dem Ausbau keine weiteren Schutzplanken entlang der St 2014 geschlagen werden. jj