Neue Saison: Fahrten auf dem Schongauer Lechfloß zu gewinnen

Von: Rasso Schorer

Das Lechfloß legt wieder ab. Wir verlosen Karten. © Tourist Information

Schongau – Auch in diesem Jahr startet das historische Fernhandelsfloß in den Monaten Juli, August und September wieder jeden Sonntag um 14 und 16 Uhr am Schongauer Lechsee zu seinen rund eineinhalbstündigen Rundfahrten. Wir verlosen 2x2 Karten.

Treffpunkt ist das Bootshaus am Lido, Lechuferstraße 35. Wissenswertes zur Geschichte der Flößerei erfahren die Passagiere ebenso wie Interessantes zu Fauna und Flora.

Der kleine Wassermann legt mit den Kinderführungen an den vier Sonntagen ab 30. Juli jeweils um 10.30 Uhr sowie am Dienstag, 15. Juli, um 12 Uhr für gemeinsame Abenteuer ab.

Gemütliche Abendfloßfahrten sind am 14. und 18. Juli sowie am 22. August jeweils um 17.30 Uhr geplant; außerdem am 22. Juli um 18 Uhr. Wer in Verbindung mit der Floßfahrt eine kleine Wanderung unternehmen möchte, ist auf dem Rundweg „Römer und Welfen am Lech“ oder auf dem LechErlebnisWeg mit Blick auf den grün leuchtenden Lech richtig.

Anmeldungen nimmt die Tourist Information Schongau unter Tel. 08861/214-181 entgegen. Gruppen können das Floß nach Wunsch buchen.

Gewinnspiel

Wer außerdem eine Fahrt mit dem Lechfloß gewinnen will, kann sein Glück erproben. Die Tourist Information und der Kreisbote verlosen 2x2 Tickets für eine Fahrt am Sonntag, 2. Juli, um 16 Uhr. Einfach hier das Gewinnspielformular mit Angabe des Stichworts „Lechfloß“ ausfüllen. Die Gewinnerinnen oder Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss ist der 26. Juni.