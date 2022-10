Neue Sammelschließanlage am Schongauer Bahnhof ab jetzt buchbar

Von: Rasso Schorer

So funktioniert‘s, erklärt Martin Blockhaus vom Stadtbauamt (rechts): Nach Eingabe des per App angeforderten Zahlencodes ins Bedienfeld (links im Bild) und Öffnen der Tür verstaut Bürgermeister Falk Sluyterman (links) sein Rad. © Schorer

Schongau – Die kostenfreien neuen Radlständer am Bahnhof mit 61 Plätzen sind schon einige Wochen in Benutzung. Seit dem heutigen Donnerstag gilt das auch für die kostenpflichtige Sammelschließanlage. Sie bietet 24 Fahrrädern Platz.

Wer sein Radl wettergeschützt und sicher unterstellen will, kann das nun für einen Euro pro Tag oder fünf Euro pro Woche tun. Via Homepage oder App können Nutzer der Sammelschließanlage ihren Buchungswunsch hinterlegen. Daraufhin wird ein Zahlencode zugesandt, dessen Eingabe das Schiebetor öffnet. Von guten Erfahrungen mit diesem System sprach Carolin Maier vom Bahnhof-Management Rosenheim, DB Station & Service. Man müsse sich damit ein bisschen auseinandersetzen, dann klappe es hervorragend, schilderte auch Martin Blockhaus vom Stadtbauamt. Alle Infos sind unter www.schongau.de zusammengetragen; den ersten 25 Nutzern stellt Blockhaus einen Radlabstell-Gutschein in Aussicht.

130.000 Euro kostet die neue Bike&Ride-Anlage; 70 Prozent stammen aus einem Bundesförderprogramm. Was allerdings nicht klappte: Dass die kostenfreien Radlständer im Norden des Bahnhofsgeländes auch im Trockenen sind. Das Dach wäre dem Stellwerksleiter in der Sicht auf Gleis 1 und bei einer möglichen Elektrifizierung im Weg gestanden.

Jahrelang, erinnerte Bürgermeister Falk Sluyterman, führten Stadt und Bahn Gespräche. Die Aussicht darauf, dass die neue Bike&Ride-Anlage realisiert wird, sei zwischenzeitlich schon fast gestorben, fassten Sluyterman und Stadtbaumeister Sebastian Dietrich zusammen. Doch das Beispiel zeige: Ein langer Atem lohnt sich. Das mache Hoffnung für das weitere Bahnhofsareal.