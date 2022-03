Neue Sirenen für Hohenfurch

Von: Manfred Ellenberger

Genauso wie die alte auf dem Dach der Grundschule im Oberdorf installierte Sirene (links) soll auch die im Unterdorf vis-à-vis der Kirche durch eine neue ersetzt werden. Weiterhin wird am Schulgebäude auch ein durchgehend zugängiger Defibrillator angebracht. © Ellenberger

Hohenfurch – Die Sirenen in der Gemeinde sind veraltet, neue sollen her. Den Absichtsbeschluss zur Beantragung einer Förderung fasste der Gemeinderat bei seiner Sitzung Ende Februar. Außerdem soll der Gefahr vorgebeugt werden, dass ein längerer Stromausfall auch die Wasserversorgung stört.

„Wir haben lange diskutiert über das Thema Sirenen“ teilte Bürgermeister Guntram Vogelsgesang den Gremiumsmitgliedern mit Blick in Richtung Gemeinderat und Feuerwehrkommandant Martin Knopp mit. Eine Berechnung hatte ergeben, „dass wir eigentlich nur zwei neue Sirenen bräuchten, wenn sie richtig aufgebaut sind.“ Gefördert werden elektronische Sirenen und Sirenensteuergeräte, die es ermöglichen, dass die Sirene über das Digitalfunk BOS-Netz (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) angesteuert werden kann. Ergänzend muss sie mindestens den Geräuschpegel von 101dB (A) in 30 Metern Entfernung erzeugen, was in Hohenfurch bereits mit zwei neuen Sirenen, jeweils eine davon an der Grundschule mit 119 dB (A) und gegenüber der Dorfkirche mit 111 dB (A) –, erreicht wird. Neben der Mindestforderung, die Signale „Bevölkerungswarnung“ und „Entwarnung“ zu emittieren, muss die Sirene über eine Akkupufferung verfügen, um im Falle eines Ausfalls der Stromversorgung noch mindestens vier Warn- und Entwarnzyklen durchlaufen zu können.



Die Förderung pro Anlage beträgt 10.850 Euro. Da das Sirenenprogramm Ende 2022 ausläuft, steht die Gemeinde unter einem gewissen Zeitdruck. Dem Rathaus liegt aber bereits ein recht umfangreiches Angebot vor.



Alte Sirene bleibt

Die dritte alte Sirene in der Lechstraße 1 möchte Vogelsgesang trotz der positiven Berechnung bei zwei neuen Sirenen dennoch bestehen lassen, zumindest solange diese funktioniert. „Wenn sie wegfällt, fällt sie halt weg“, so sein Resümee. Auch wenn das vorliegende Angebot durch die Förderung gedeckt ist, sind durch die Gemeinde noch weitere Angebote von entsprechenden Firmen einzuholen. Der Gemeinderat votierte einstimmig für den Vorschlag zur Nutzung des Förderprogramms und auch für den einstweiligen Erhalt der alten dritten Sirene.



Lebensretter

Ebenso wie die Sirenen dem Schutz der Bevölkerung dienen, sollen neben einem bereits jedermann zugängigen Defibrillator noch zwei weitere Geräte in Hohenfurch installiert werden. Einer nach einstimmiger Auffassung des Gemeinderats am Schulgebäude, der zweite in der Aussegnungshalle am Friedhof. Das im Bereich der Schule in einem Wandschrank mit Heizung ausgestattete Gerät kostet 2.210 Euro, das weitere Gerät ohne Heizung 1.914 Euro.



Als sogenanntes Kleinprojekt wird die Anschaffung aufgrund des vorgelegten Antrags der Gemeinde durch Auerbergland mit 80 Prozent gefördert. Die Folgekosten fallen verhältnismäßig gering aus, da lediglich alle zwei Jahre die Batterien und die Elektroden zu ersetzen sind.



Bei der Behandlung des Tagesordnungspunktes hatte der Bürgermeister eine Zeichnung mit dem Sensenmann auf die Leinwand projiziert, der mit dem Blick auf einen an der Wand befestigten Defibrillator verkündet: „Ich kann so nicht arbeiten.“



Stromaggregat für Wasserversorgung

Ferner sprach sich der Gemeinderat einstimmig für die Anschaffung eines Stromaggregats zur Notversorgung mit Wasser bei einem längeren Stromausfall aus. In den zurückliegenden drei Jahren erhalte die Gemeinde immer wieder Hinweise der LEW und auch staatlicher Behörden, sich auf ein solches Szenario einzustellen, begründete Bürgermeister Guntram Vogelsgesang den Kaufvorschlag. Die Kosten für ein ausreichend leistungsfähiges Aggregat bezifferte er auf 22.000 bis 27.000 Euro. Die Gemeinde kann nun auf Grundlage des Beschlusses Angebote für eine Beschaffung einholen.



Hinzu kommt in Hohenfurch, dass es aufgrund des sehr alten Wassernetzes auch zu Wasserverlusten kommt, was wiederum zwingend weitere Investitionen zu deren Beseitigung notwendig werden lässt.

Sirenen und Defibrillatoren: Gut zu wissen

Nahezu jeder dürfte schon einmal eine Sirenen-Alarmierung gehört haben. Allerdings ist nicht jedem die Bedeutung der einzelnen Tonfolgen bekannt.



Ertönt eine Sirenenwarnung bei Gefahr eine Minute lang mit einem auf- und abschwellenden Heulton, bedeutet das, dass ein Schadensereignis von außergewöhnlichem Maß eingetreten ist oder ggf. eintreten wird. Als Verhaltensregel gilt: Ins Haus beziehungsweise in die Wohnung gehen, gegebenenfalls Schutzlose aufnehmen und die Nachbarn verständigen sowie regionales Radio- und/oder Fernsehprogramm einschalten und auf Durchsagen achten.



Ein einminütiger Dauerton der Sirene bedeutet nach einem Katastrophenalarm Entwarnung. Bei Feueralarm ertönt ebenfalls eine Minute lang ein zweimal unterbrochener Heulton.



Ein Defibrillator ist ein Gerät, das einen kontrollierten Stromstoß abgibt und bei einem plötzlichen Herzstillstand zur Wiederbelebung aktiviert wird. Die sogenannten externen Defibrillatoren sind so konzipiert, dass sie auch ein Laie bedienen kann. Gekennzeichnet sind sie durch ein grünes Schild mit einem Herz, auf dem ein grüner Blitz zuckt. Eine kleine Anweisung ist beigefügt.