Neue Stadtführung: „Skandal in Schongau!“

Von: Oliver Sommer

Schongaus Skandalen und Skandälchen auf der Spur: Stadtführerin Ursula Heitmeier und ihre Zuhörerschaft. © Sommer

Schongau – Wohl jede Stadt hat so die eine oder andere Leiche im Keller. Die müssen nicht im wörtlichen Sinne da liegen und nicht jede „Leiche“ muss etwas Schlechtes sein. Manchmal sind es Anekdoten, Geschichten oder Ereignisse, die aufhorchen lassen oder zum Schmunzeln bringen. Oder eben einmalig in der Welt sind. Mit Hilfe des Heimatforschers Helmut Schmidbauer hat Ursula Heitmeier eine etwas über einstündige Führung durch und entlang der Mauern Schongaus zusammengestellt auf der Suche nach Skandalen und Skandälchen.

Wer hat ihn nicht im Kopf, jenen Song der Spider Murphy Gang, in dem eine gewisse Rosi besungen wird und deren Telefonnummer der eine oder andere in den 1980er-Jahren bestimmt einmal ausprobiert hat.



Telefonisch zu erreichen waren die Damen Schongaus nicht, damals im 15. und 16. Jahrhundert. Gleichwohl wussten Tagediebe wie Honoratioren, wo sie hin mussten, um sich deren Dienste zu versichern.



Ums Eck rum vom Rathaus war so ein Milieu, berichtet Ursula Heitmeier, wo man aus den „Badehäusern“ garantiert nicht mehr reinen Gewissens herauskam. Neun Freudenhäuser gab es in der Stadt seinerzeit, wo die Damen – an der roten Kappe, Armbinde oder dem gelben Rocksaum gut zu erkennen – ihre Dienste anboten. Natürlich waren es auch die Handelsrouten am Lech, die für reichlich Verkehr sorgten.



Übertragen auf heute hieße das, dass es um die sechs Dutzend derartige Etablissements geben müsste. Sogar einen Wirt gab es, berichtet Heitmeier, der für Essen und Bekleidung der Damen sorgte und dafür, dass sie ihren Lohn erhielten. Und auch eine Zunft gab es seinerzeit, in der die Mitarbeiterinnen organisiert waren.



Brand mit Bier gelöscht

Die Hexenprozesse läuteten nicht nur das Ende der Freude in Schongau ein, sondern sorgten auch dafür, dass sich zwielichtige Gestalten blicken ließen. Wie der Henker etwa, der auch nur im Milieu verkehren durfte, auch wenn er den Honoratioren die Drecksarbeit abnahm.



Die Glocke, heute ein angesehenes Restaurant, war eine dieser Wirtschaften, die Ende des 18. Jahrhunderts noch für einen weiteren „Skandal“ sorgte. Damals beherbergte das Gebäude eine Brauerei, allerdings wurde der dort eingebraute Gerstensaft zumindest ein einziges Mal, nicht zum Durstlöschen hergenommen.



Es war ein eiskalter Januartag, als in der Brauerei ein Feuer ausbrach, das aufgrund des Südwinds auf die Nachbarhäuser überzugreifen drohte. In ihrer Not bekämpften die Menschen diesen „Brand“ mit Bier anstatt Wasser – erfolgreich und einmalig wohl in Deutschland.



Es sind, aus heutiger Sicht zumindest, eher „Skandälchen“, oder vielmehr Anekdoten, die wie das Salz in der Suppe die Geschichte würzen. Und die Ursula Heitmeier den Interessierten erzählt. Gemeinsam mit dem ehemaligen Kreisheimatpfleger Helmut Schmidbauer hatte die ehemalige Grundschulrektorin diese zusammengetragen und für die Öffentlichkeit aufbereitet.



Wie etwa über das heutige Landratsamt, das seit seiner Errichtung zu Zeiten der Stadtgründung um 1220 immer schon ein Verwaltungsgebäude war, in dem zuerst die Wittelsbacher ihren Pfleger oder Statt­halter untergebracht hatten. In dem dann ein Franz Josef Strauß residierte und heute nun die Mitarbeiter des Landratsamtes ihren Unterschlupf gefunden haben.



Kühe in der Stadt

Wer vom Schlösschen aus der Einbahnstraße folgt, kommt zu einem imposanten Hoftor, das einst zu einem der zahlreichen Bauernhöfe gehörte und durch welches das Vieh über das „Kühtor“ und den Kühberg auf die Felder getrieben wurde. Bis Ende des 20. Jahrhunderts gab es noch Landwirte innerhalb der Mauern Schongaus. Bis 1990 –unter anderem, weil man lieber Handwerker ansiedeln wollte.



Eine tragische Figur ist der Architekt Andor Ákos, der das Alpenvorland nachhaltig prägte, seinem Leben aber ein Ende setzte, indem er im Zusammenhang mit seinem Abstammungsnachweis während der NS-Zeit unter Druck geriet. Eines seiner Werke ist die heutige Zulassungsstelle, in der nach dem zweiten Weltkrieg die heiligen Schwestern die amerikanischen Kriegsgefangenen versorgten und dem einen oder anderen zur Flucht verhalfen.



Tödlicher Alkohol

Währenddessen endete ein „Besäufnis“ im Nachkriegsschongau tragisch, als ehemalige osteuropäische Zwangsarbeiter die falsche Wahl beim Alkohol trafen, wie das Massengrab auf dem Friedhof bezeugt.



Von dort ist es nicht weit bis zum umgebauten Münztor, in dem mit baulichen Elementen die Vergangenheit wieder lebendig werden soll. Und so erinnern rostiges Metall und im Boden eingelassene Strukturen an die Zeiten, als hier der Scharfrichter seinem Handwerk nachging und die armen Frauen hochnotpeinlich verhörte.



Denn vor 400 Jahren erkannten die Menschen nicht, welchem Irrglauben sie aufgesessen waren, in dem sie Kräuterkundigen und Hebammen vorwarfen, für Miss­ernten verantwortlich zu sein.



Zwei Drittel aller in Bayern verurteilten Hexen fielen in nur drei Jahren dem Schongauer Henker zum Opfer, wie man auch in den Geschichten der Nachfahren Jakob Kuisels erfährt.



Das eine oder andere klingt schon ein bisschen zusammengereimt, doch in Verbindung mit Orten und Namen entstehen entsprechende Geschichten in den Erzählungen Heitmeiers. Etwa über die Hennestraße, die nach einem wohlhabenden Patrizier im 15. Jahrhundert benannt war. Und dessen Ehefrau wohl, ob der „Verfehlungen“ ihres Gatten, höchst besorgt gewesen sein muss, denkt man an Todsünden wie Wollust (im Freudenhaus) oder Völlerei, die ihr Mann mit dem Wein aus Italien beging, oder die Habgier, sich so schön kleiden zu wollen wie die Stadtherren in Augsburg.



Gut eineinhalb Stunden nimmt Ursula Heitmeier die Interessierten mit auf ihre Tour durch das „skandalöse“ Schongau, lüftet Peinlichkeiten oder deckt eben Skandale auf. Nach dieser Führung wird man das eine oder andere Gebäude in einem neuen Licht sehen, nachdem Heitmeier von den speziellen Foltermethoden erzählt, die man den Delinquenten im Ballenhaus angedeihen ließ, damit sie nur ja gestehen mögen. Es grenzt schon ein wenig an Psychoterror, wenn man die bösen Buben neben der Monstranz schwitzen lässt und um ihre Seelenpein weiß im Angesicht dieses liturgischen Gefäßes eine Falschaussage abzugeben. Davon, und der einen oder anderen weiteren Begebenheit kann man sich künftig bei der Stadtführung, die unter dem Titel „Skandal, Skandal um Schongau“ nun zum Repertoire der Stadtführer gehört, selbst überzeugen. Und erfährt von den unglaublichen Ereignissen, die sich hier zugetragen haben und vielleicht auch, warum die Freude nicht mehr zurückgekehrt ist in die Mauern Schongaus.