Neue Standortförderin für Schongau

Von: Rasso Schorer

Schongaus neue Standortförderin Tina Birke und Bürgermeister Falk Sluyterman. © Stadt

Schongau – Die neue Standortförderin ist da: Am Freitag hat Tina Birke ihre Tätigkeit als Standortförderin der Stadt angetreten.

Birke studierte Kunstgeschichte mit den Nebenfächern Kommunikationswissenschaft und Philosophie an der Ludwigs-Maximilians-Universität in München. Danach begleitete sie unter anderem Kommunen in der Projektarbeit vor allem im Rahmen von Förderungen der Kultur- und Kreativwirtschaft und Konzeption und Begleitung von überregionalen Ausschreibungen.

Im Februar stimmte Schongaus Stadtrat ihrer Einstellung zu. Birke wird sich zunächst um die Realisierung der Maßnahmen im Förderprogramm EU-Innenstadt Förderinitiative (REACT-EU), die Betreuung und Erstellung eines Nutzungskonzeptes für die Leerstands-Gebäude sowie eines Tourismuskonzeptes beschäftigten. Im Rahmen des Förderprogramms übernehme sie die Koordinierung, Vernetzung, Beratung und Begleitung aller Akteure der Innenstadt und fungiere als Schnittstelle zwischen lokalen Akteuren des Kulturbetriebes, heißt es aus dem Rathaus.