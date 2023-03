Neue Streicherklasse am Welfen-Gymnasium

Von: Manfred Ellenberger

Teilen

Wieder zum Leben erweckt: Nach drei Jahren Pause sind die „Jungen Streicher“ des Welfen-Gymnasiums im laufenden Schuljahr 2022/2023 wieder zurück. Darin spielen acht fortgeschrittene Schülerinnen unter der Leitung von Corinna Konstas und Christiane Treib. (1. und 3. v. links). Mit auf dem Bild: Matthias Utz (2. v. links) und Schulleiter Bernhard O’Connor (rechts). © Ellenberger

Schongau - Wenn am Mittwoch, 8. März, der Infoabend zum Übertritt von der Grundschule am Welfen-Gymnasium stattfindet, wird neben Schulleiter Bernhard O‘Connor und weiteren Lehrkräften auch die Fachschaftsleiterin Musik Christiane Treib dabei sein und ein besonderes musikalisches Förderangebot anbieten.

Da Musik bekanntlich viel mehr als nur ein schöner Zeitvertreib ist und gemeinsames Musizieren so viel Positives bewirken kann, ist man am Gymnasium trotz naturwissenschaftlich-technologischer, sprachlicher und sozialwissenschaftlicher Ausrichtung intensiv darum bemüht, ab dem kommenden Schuljahr 2023/2024 eine der neu hinzukommenden 5. Klassen als Streicherklasse zu etablieren. Das Angebot richtet sich zunächst an alle Schüler, die ein solches Instrument ohne Vorkenntnisse erlernen wollen. Aber auch alle, die bereits ein Instrument spielen.



Jeder Schüler erlernt dabei zwei Jahre lang eines der vier Streichinstrumente Geige, Bratsche, Cello oder Kontrabass. Für Kinder, die schon Geige oder Cello spielen, würde sich der Kontrabass gut eignen.



Der Streicherklassenunterricht ist verbindlich für die 5. und 6. Klasse zu wählen. Er findet vormittags in einer Doppelstunde anstelle des regulären Musikunterrichts sowie als verpflichtende dritte Stunde in der sich dem regulären Unterricht anschließenden siebten Stunde statt. In diesen drei Wochenstunden wird die Klasse durch eine Musiklehrkraft der Schule und einer zusätzlichen Instrumentallehrkraft im Teamteaching unterrichtet. Und damit das gemeinsame Musizieren in dem Klassenorchester auch mit viel Freude praktiziert wird, erfolgt die Einteilung zu einem bestimmten Instrument erst nach ausreichender Zeit zum Ausprobieren und unter Berücksichtigung der Wünsche der Kinder.



Für den Unterricht mit externen Spezialisten und die Leihinstrumente inklusive Versicherung fallen Kosten an, die nicht vom Freistaat übernommen werden. Diese betragen monatlich rund 25 Euro, hinzu kommen einmalig 20 Euro für das Lehrbuch. Für alle, die schon ein geeignetes eigenes Instrument haben, verringern sich die monatlichen Kosten. Den Verantwortlichen am Welfen-Gymnasium ist aber auch wichtig, dass eine Teilnahme an der Streicherklasse im Einzelfall nicht allein von den Kosten abhängig sein soll.

Info und Kontakt Gern nehmen sich die Musiklehrer auch Zeit für persönliche Gespräche. Hierzu wird gebeten, beim Sekretariat unter Tel. 08861/2333-0 einen Beratungstermin zu vereinbaren. Auch der auf der Homepage www.welfen-gymnasium eingestellte Flyer enthält weitere Informationen.