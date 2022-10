Neuer „Smutje“ für Schongaus Wärmestube

Von: Hans-Helmut Herold

Das Schongauer Wärmestuben Trio. Renate Brauchler (links) und Monika Wunderer haben mit Hannes Grimm eine willkommene Fachkraft bekommen. © Herold

Schongau – Seit nunmehr 13 Jahren sind Monika Wunderer und Renate Brauchler die beiden guten Seelen in der Schongauer Wärmestube. Diese Einrichtung ist für Menschen mit nicht so großem Geldbeutel während des Tages Anlaufstelle für ein Frühstück, Mittagessen und vor allem Geborgenheit. Jetzt ist das beliebte Duo durch einen weiteren Helfer zu einem Trio herangewachsen. Hannes Grimm (64) verstärkt die Arbeit in der Dominikus Zimmermann Straße.

„Ich kann hier beim Kochen immer noch was von Monika und Renate lernen“, gibt sich Hannes Grimm sehr bescheiden, während er das Gericht des Tages umrührt. Hannes verstärkt seit kurzer Zeit die beiden guten Seelen Monika und Renate. „Ein großer Glücksfall“, wie Monika verrät. Denn Hannes ist nicht nur mit allen Wassern (der Weltmeere) gewaschen, er hat den Beruf eines Kochs von der Pike auf gelernt. „Im Bremer Parkhotel habe ich meine Lehre absolviert, dann ging ich fünf Jahre lang als Smutje zur See“, erzählt Hannes.



Irgendwann landet Hannes auf der Straße. Besser gesagt unter den Brücken von Hannover, Berlin und München. Dass Menschen aus allen Schichten ein Abrutsch in der Gesellschaft widerfahren kann, zeigt er an einem Beispiel. Auf der Straße trifft Hannes einen Mann. Schon beim Beruf seines Bekannten wird Hannes hellhörig. Sein Gegenüber war lange Zeit Chirurg in einer großen Klinik. „Ein Lkw Fahrer nimmt mir die Vorfahrt und rammt mein Auto, in dem auch meine Frau und unsere Tochter sitzen“, erzählt dieser. Frau und Tochter sterben, die ruhigen Hände des Chirurgen beginnen bei den Ops zu zittern. Alkohol soll Abhilfe schaffen. Das Gegenteil ist der Fall. Arbeitgeber und Freunde wenden sich von ihm ab, das Abdriften nach unten ist das Resultat.



Viele solcher Erfahrungen hat Hannes erlebt. „Es kann wirklich jeden treffen“, wirft er in die Runde. Jeder Mensch hat ein Schicksal. Daraus hat Hannes gelernt, wie er auf Menschen zugeht. „Jeder, der hier reinkommt, wird gleich behandelt“, so ein Grundsatz. Der andere besagt, dass man sich immer auf Augenhöhe begegnen muss.



Hannes weiß nicht nur viel zu erzählen, Hannes ist auch ein geduldiger Zuhörer. Schon damals, als er mit seinem Hund Khan auf der Straße lebt, ist Hannes ein Anlaufpunkt von Hilfe oder Ratschlag suchenden Menschen. Das setzt sich fort, als er vor zweieinhalb Jahren nach Herzogsägmühle kommt. Er arbeitet als Busfahrer und Aushilfe im Tagwerk, einer Stätte, wo er mit älteren Menschen bastelt und spielt. Als er dann im Sommer vergangenen Jahres als Urlaubsvertretung in die Arbeit in der Wärmestube hineinschnuppert, sind die Würfel gefallen. Seitdem unterstützt er drei Tage in der Woche mit seinen einfallsreichen Kochkünsten die beiden Frauen.



„Wir sind ein tolles Team, jeder kann sich auf jeden verlassen“, beschreibt es Monika Wunderer. Und unterstreicht ganz dick, dass auch die Zusammenarbeit mit dem Büro und den Pädagogen super harmoniert. „Man kann wirklich von einer großen Familie sprechen“, setzt Renate Brauchler nach.