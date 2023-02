Neuer Träger für die Kinderbetreuung in Altenstadt

Von: Manfred Ellenberger

Barbara Scherdi und Anja Erndtmann (von rechts) informierten den Altenstadter Gemeinderat und auch zahlreiche Eltern. Daneben Bürgermeister Andreas Kögl und Schriftführerin Kathrin Wispereit. © Ellenberger

Altenstadt – Zur jüngsten Sitzung des Gemeinderats waren mehr als 20 Bürger in den Sitzungssaal ins Altenstadter Rathaus gekommen. Bürgermeister An­dreas Kögl nannte es eine „wahre Freude, dass der Saal so voll ist“. Nicht nur, aber hauptsächlich lag dies an der Vorstellung der Kinderhilfe Oberland gGmbH.

Das kleine ‚g‘ steht für eine ‚gemeinnützige‘ GmbH. Zu der in Erwägung gezogenen Übernahme der Trägerschaft für die Kinderbetreuung in Altenstadt durch die Kinderhilfe trugen die als Doppelspitze mit der Geschäftsführung der Kinderhilfe Oberland betrauten Anja Erndtmann und Barbara Scherdi den vielen interessierten Zuhörern umfänglich vor.



Der Bürgermeister erinnerte beim Aufruf des Tagesordnungspunkts an letztes Jahr April. Damals hatte die Kirchenstiftung der Pfarrei St. Michael mitgeteilt, nach Ende des nächsten Schuljahres mit Ablauf des 31. August 2023 die noch bestehende Trägerschaft des Kindergartens und des Horts nicht weiter wahrzunehmen. Dabei blieb es auch.



Dass er mit einem möglichen neuen Träger gesprochen habe, hatte Andreas Kögl schon bei der Gemeinderatssitzung im Oktober 2022 mitgeteilt. Seinerzeit waren mehrere betroffene Eltern ins Rathaus gekommen, obwohl das Thema gar nicht auf der Tagesordnung stand (wir berichteten).



In der jüngsten Sitzung teilte Kögl mit, dass sich die Gemeinde auf den Weg gemacht und „mehrere Möglichkeiten ausgelotet“ habe, um einen neuen Träger zu finden. Letztendlich habe seiner Bewertung nach die Kinderhilfe Oberland mit Sitz in Peiting als regionaler Anbieter gute Voraussetzungen für die Übernahme der Trägerschaft, die zum 1. September 2023 erfolgen soll. Daraus könne sich eine langfristige gute Zusammenarbeit „zum Wohle unserer Kinder“ ergeben.



Bis dahin gebe es noch einiges zu tun, führte er weiter aus. Die Gemeinde plant, für die künftige Kinderbetreuung entsprechende Räumlichkeiten zu schaffen und dem neuen Träger zur Verfügung zu stellen. Ferner gilt es, zeitnah eine Betriebsvereinbarung abzuschließen und den Übergang von der Pfarrei auf den neuen Träger gut zu gestalten. Hierzu sei bereits allseitig Gesprächsbereitschaft signalisiert worden.



Vorstellung Kinderhilfe

Hernach stellten Anja Erndtmann und Barbara Scherdi die seit inzwischen über 30 Jahre bestehende Kinderhilfe Oberland näher vor. Die Kinderhilfe ist ein anerkannter Träger der Kinder- und Jugendhilfe und Mitglied der Diakonie. Über den gesamten Landkreis verteilt werden von über 350 Mitarbeitenden insgesamt mehr als 1.500 Kinder betreut. Wichtig für eine optimale Versorgung sei eine hohe Fachlichkeit. Dabei setze man auf verlässliche Strukturen und eine gute Zusammenarbeit mit den Kommunen vor Ort. Zielgruppe sind alle Kinder im Krippen-, Kindergarten- und Hortalter, unabhängig von deren Entwicklungsstand, einer möglichen Beeinträchtigung oder Behinderung als auch ihrer Nationalität oder Religionszugehörigkeit. Die Arbeit der Kinderhilfe Oberland basiert auf dem Bayrischen Erziehungs- und Bildungsplan (BEP) und umfasst das kindliche Bedürfnis nach Freispiel genauso, wie gezielte Angebote und die individuelle Förderung, beispielsweise durch Projektarbeiten. Die Mitarbeitenden sind pädagogische Fach- und Ergänzungskräfte mit Erfahrungen in der heilpädagogischen Arbeit sowie darüber hinaus unterstützende Praktikanten. Kinder auf Förderplätzen werden zudem zusätzlich durch einen Fachdienst betreut.



Das von beiden für Altenstadt vorgestellte Angebot bestehe in der Übernahme der Trägerschaft für zwei Interims-Vorschul- und zwei Interims-Hortgruppen, einer Betriebsträgervereinbarung und einer gemeinsamen Raumplanung für den Neubau eines Kinderhauses.



Als Vorteile hoben sie eine professionelle Personalsteuerung, pädagogische Qualität und Verlässlichkeit sowie Kosteneffizienz und darüber hinaus die dezentrale und wohnortnahe Versorgung von Kindern mit (drohender) Behinderung sowie die Erhöhung der Versorgungsquote durch räumliche Synergieeffekte hervor.



Viele Fragen

Auch den Fragen des Gemeinderats, ob die bisherigen Mitarbeiter übernommen werden und wie man angesichts der stark steigenden Kinderzahl in den Horten mit dem Mangel an Fachkräften umgehe, stellten sich die beiden. Zu ersterem signalisierten beide Geschäftsführerinnen, dass dies bei Interesse durchaus möglich ist. Für Scherdi stellt die Gewinnung an Fachkräften „eine andere Herausforderung“ dar. „Wir hätten auch gern Männer“, hob sie in Anbetracht der aktuellen Situation hervor, dass 95 Prozent der Mitarbeiter Frauen sind.



Auch den gekommenen Eltern war es nach Zustimmung aller Gremiumsmitglieder gestattet, sich in der laufenden Sitzung mit ihren Fragen und Anmerkungen einzubringen. Davon wurde rege Gebrauch gemacht und alle dürften recht zufrieden mit der neuen Entwicklung in Sachen Kinderbetreuung sein.