Neues Buch „Kapellen und ihre Menschen“

Von: Rasso Schorer

Katharina Hindelang stellte kürzlich ihr neues Buch „Kapellen und ihre Menschen“ in Steingaden vor. © Verlag

Steingaden – Im vollen Pfarrsaal hat Katharina Hindelang kürzlich ihr neues Buch „Kapellen und ihre Menschen“ vorgestellt. Prof. Hans Pörnbacher schreibt in seinem Geleitwort, die vorgestellten Kapellen seien Ausdruck der Freude am Glauben an schönen Dingen, „die den mitunter grauen Alltag erhellen und veredeln“.

Die in Steingaden aufgewachsene Autorin bedankte sich bei den anwesenden Kapellenbesitzern dafür, dass sie diese Zeugnisse des Glaubens erhalten, pflegen und mit Leben erfüllen. Hindelang erläuterte, dass viele Kapellen aus einem besonderen Grund gebaut wurden: aus Dankbarkeit für ein gelungenes Leben, weil eine schwere Krankheit überwunden wurde, um ein Gelübde einzulösen, um Gott in einer Notlage um Hilfe zu bitten, oder um zum Beten ein Gotteshaus in der Nähe zu haben, weil der Weg in die Kirche zu weit war.



Ein wesentlicher Teil des 252 Seiten starken Buchs im Format 28x28 widmet sich den persönlichen Erzählungen dieser Menschen, deren Familien oft seit Generationen mit einer Kapelle verbunden sind. Ebenso erhalten sie aber auch kunsthistorische Beschreibungen, die den Bogen bis in unsere Zeit spannen. Verleger Josef Bauer unterstützte die Autorin dabei, alle Kapellen des südlichen Altlandkreises in einem Buch zu vereinen. Es beschreibt 60 Kapellen in Bad Bayersoien, Bern­beuren, Böbing, Burggen, Prem, Rottenbuch, Steingaden und Wildsteig.



Das Buch ist im Buchhandel sowie bei einigen Gemeindeverwaltungen und Pfarreien sowie beim Bauer-Verlag für 35 Euro erhältlich.