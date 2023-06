Neues Peitinger Ferienprogramm mit Rekord an Angeboten

Von: Rasso Schorer

Teilen

Das Ferienprogrammteam: Madeleine Zila, Sonja Zila, Sabine Dietl, Franz Kees, Julia Böck, Stefanie Strauß (v. links), Magdalena Söll und Teresa Karbach. © Zila

Peiting – Der Inhalt steht, das druckfrische Heft ist fertig, das neue Peitinger Ferienprogramm ist da.

Zwischen dem „Petri Heil am Deutensee“ am 29. Juli und Taekwondo am 8. September liegen 67 weitere Angebote – insgesamt 69 Einträge im diesjährigen Heft stellen den vormaligen Rekord, der erst im Vorjahr erreicht worden war, schon wieder ein. „Nächstes Jahr haben wir 30-jähriges Jubiläum, da peilen wir die Marke von 70 an“, erklärt Ferienprogrammleiterin Sonja Zila.



Worüber sie sich besonders freut: Beim Erstellen des Programms bieten sich immer mehr Vereine und Organisationen selbst für eine Teilnahme an. Neu dabei sind heuer beispielsweise der Motor-Sport-Club mit einer kleinen Fahrradwerkstatt (1. August), ein Siebdruckkurs (7. bis 9. August), das „Naturerlebnis mit dem Hund“ (12. August) und ein Selbstbehauptungskurs (31. Juli und 1. August). Nach einer Pause wieder vertreten sind Kinderyoga (22. August) und der EC Peiting mit einem Schnupper-Angebot (4. September).

Auch die üblichen „Renner“ fehlen freilich nicht, so Zila. Als Beispiele nennt sie die Minibastler (16. August) und die Schokoladenwerkstatt (8. August).



„Do bin i dabei“, lautet heuer das Motto. Und für alle, die dabei sein wollen: Das Ferienprogrammheft erscheint am kommenden Dienstag, 4. Juli. Anmeldetag ist am Samstag, 15. Juli, von 9.30 bis 11.30 Uhr in der Schloßberghalle sowie ab Montag, 17. Juli, zu den üblichen Öffnungszeiten bei der VHS; Tel. 08861/59962. Und: Über Facebook und Instagram hält das Ferienprogrammteam aktuell zu freien Plätzen auf dem Laufenden.