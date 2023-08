Neuntes „Dinner in weiß“ im Schlossgarten in Schongau

Von: Hans-Helmut Herold

Heuer unter der naturdenkmalgeschützten Flatterulme im Schlossgarten: Martin Kayser (stehend) eröffnet das neunte „Dinner in weiß“. © Herold

Schongau – Martin Kayser hat 2014 das „Dinner in weiß“ am Schwanenweiher aus der Taufe gehoben. Und auch in diesem Jahr fand sich wieder ein idyllisches Plätzchen: der Schlossgarten hinter dem Landratsamt.

Wohin geht es heuer? Das ist jährlich die große Frage. Doch standen diesmal erst unsichere Wetterprognosen im Raum, dann war das idyllische Plätzchen anders verplant.



Freitag vergangener Woche, punkt 18 Uhr: Frontmann und Zeremonienmeister Kayser versendet die Nachricht. 90 Minuten bleiben, sich in Schale zu schmeißen, die Kühltaschen zu packen und zum Sammelpunkt am Schlossplatz vor dem Landratsamt zu kommen.



Um kurz nach 19 Uhr treffen die ersten ein; dabei haben sie Tische und Klappstühle. Schlag 19.30 Uhr: Kayser führt die etwa 40-köpfige Karawane Richtung Dinnerplatz an. Im weißen Anzug mit messerscharfen Bügelfalten. Nur das Hutband ist als „Farbklecks“ in schwarz gehalten. Nach wenigen Metern öffnet sich ein Seitentor wie im Märchen durch „Sesam öffne dich“. Gut, Hausmeister Peter Schedel hat hier seine Finger mit im Spiel. Er weist den Weg.



Unter der über 150-jährigen Flatterulme nimmt das Ganze schließlich Form an. „Wir sitzen hier an einem ehemaligen Exerzierplatz unter einem Naturdenkmal“, so Kayser – und ein Klingeln der Tischglocke eröffnet die Tafel.