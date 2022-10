Noch keine Zuschuss-Obergrenze fürs Schongauer Eisstadion

Begrenzter finanzieller Spielraum der Stadt: Inwiefern sie sich aber bezüglich der Stromkosten für das Eisstadion beschränken will, ist noch offen. © Neumann

Schongau – Im Zuge der steigenden Strompreise wird auch beim Eisstadion mit hohen Kosten gerechnet. Eine Obergrenze für den städtischen Zuschuss wollte der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung jedoch noch nicht festlegen.

Bis Ende des Jahres läuft der Stromvertrag der Stadt, so Bürgermeister Falk Sluyterman in der Sitzung. Dass danach mit einer erheblichen Kostensteigerung zu rechnen ist, sei absehbar.



Seit 2011 gewährt die Stadt dem TSV Schongau für den Betrieb des Eisstadions einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 65.000 Euro, erklärte Bettina Schade, Geschäftsleiterin im Rathaus. 40.000 Euro würden für die Stromkosten verwendet, 25.000 Euro für die Übungsleiterpauschale, so Schade. Aber auch zusätzliche Unterstützungen von Seiten der Stadt seien für das Eisstadion geleistet worden. Von 2014 bis heute immerhin rund 310.000 Euro, so Schade.



Aufgrund der derzeitigen Entwicklung der Strompreise sei nicht absehbar, welche Kosten das Eisstadion in der aktuellen Saison verursachen werde, so Schade weiter. „Der finanzielle Spielraum der Stadt ist begrenzt“, machte sie deutlich. Die Verwaltung schlage deshalb eine Obergrenze für den diesjährigen städtischen Zuschuss vor. Das Problem bei der ganzen Sache: Das Eis ist gemacht, die Saison hat längst begonnen. Auch der Bayerische Eissport-Verband stellt keine wesentlichen, kurzfristigen Energieeinsparmaßnahmen in Aussicht.



Pro Jahr habe man im Durchschnitt etwa 60.000 bis 65.000 Euro für Strom gezahlt, so EAS-Vorstand Franz Andergassen, der gemeinsam mit TSV-Vorstand Ralf Konstantin zur Sitzung gekommen war. Das Eismachen sei dabei am strom­intensivsten. „Etwa 60 bis 65 Prozent werden bis Dezember verbraucht“, so Andergassen. „Wir sparen, wo wir können“, machte er außerdem deutlich, dass mehr nicht gehe. „Mit weniger kann man das Eis nicht erhalten.“



Gregor Schuppe (ALS) erkundigte sich nach sogenanntem künstlichem Eis. Außerdem wollte er wissen, was passiere, wenn die EAS die Spiele nicht mehr bestreitet. Dann sei eine Kaution von 6.000 Euro fällig, erklärte Andergassen. Über Kunststoffbahnen habe man schon öfter diskutiert, sagte er zu dem Thema. Allerdings sei noch nicht geklärt, ob Sport auf diesen überhaupt möglich sei und wie lang sie halten würden. „Die kosten ja auch“, so Andergassen.



Für das ganze Jahr abzustimmen falle ihr schwer, machte Ilona Böse (SPD) deutlich. Bis spätestens März müsse eine Entscheidung her, so Andergassen, und zwar für das ganze Jahr. Man betreibe da eine öffentliche Sportstätte. Diese koste rund 100.000 Euro pro Jahr. Andergassen verwies auf Peiting, wo das Eisstadion bis 350.000 Euro pro Jahr koste und zudem jetzt noch drei Eismeister eingestellt wurden.



Die Frage für Böse lautete: „Können wir uns alle diese Einrichtungen auf die Zukunft hin leisten?“ Sie fügte außerdem hinzu, dass Peiting kein Schwimmbad habe, sondern ein Freibad. „Wenn wir zusperren, machen wir nicht mehr auf“, machte TSV-Chef Konstantin auf das Wegbrechen der Ehrenamtlichen in diesem Falle deutlich. Andergassen und Konstantin verwiesen darauf, dass das Eisstadion ehrenamtlich als öffentliche Einrichtung betrieben werde. Den Großteil der Belegung würden im übrigen Schulen ausmachen, so die beiden.



Nicht ohne Ehrenamt

„Ohne Ehrenamtliche könnten wir uns eine solche Einrichtung nicht leisten“, so Sluyterman. Der Rathauschef stellte klar, dass die Diskussion sein sollte: „Wie kommen wir gemeinsam durch die Energiekrise?“ Am Ende einigte man sich in der jüngsten Sitzung darauf, auf Sicht zu fahren. Im Januar soll das Thema nochmals auf die Tagesordnung kommen.