Obi in Schongau schließt zum Jahresende

„Danke für über 30 Jahre Schongau“ ist über dem Eingang zu lesen – zum Jahresende ist erstmal Schluss. © Neumann

Schongau – Seit über 30 Jahren schon ist der Obi-Markt im Schongauer Westen ein fester Bestandteil des Gewerbegebietes. Doch zum Ende des Jahres wird Geschäftsführer Christian Weissinger die Türen schließen. Als nicht konkurrenzfähig bezeichnet er seine Lage, die sich durch den Bau des neuen Bau-V-Marktes in Peiting ergeben wird.

Schon im Vorfeld hatte das Vorhaben der Kaes-Gruppe GmbH, neben dem bereits bestehenden Bau-V-Markt in Schongau nun auch im benachbarten Peiting eine Niederlassung zu eröffnen, zu großen Bedenken geführt. So hatte sich nicht nur der Schongauer Stadtrat kritisch geäußert. Auch aus dem Peißenberger Gemeinderat waren Vorbehalte gemeldet worden.



Ihnen allen gemein waren die Befürchtungen, dass sich dieses Konkurrenzangebot nachteilig auf die örtliche Handelsstruktur auswirken könnte (der Kreisbote berichtete). Regelrecht „ausgeknockt“ aufgrund der immensen Größe des XXL-V-Baumarktes fühlt sich nun auch Obi-Geschäftsführer Christian Weissinger.



„Wir haben über all die Jahre unser Bestes gegeben“, sagt er. „Mit einem doppelt und dreimal so großen Baucenter können wir jedoch nicht konkurrieren.“ Weissinger, der neben der Schongauer Filiale noch weitere Obi-Baumärkte im Allgäu betreibt, kennt den Markt genau. Dort hat er die Entwicklung der V-Baumärkte hautnah mitbekommen. Generell steht er der Kaes-Gruppe nicht ablehnend gegenüber, wie er betont. „Deren Verbrauchermarkt-Konzept hat schon seine Berechtigung.“ Dennoch komme es auch auf das richtige Maß an. Und das sehe er beim Standort Schongau als nicht gegeben an. Drei Baumärkte, verteilt auf zwei benachbarte Orte, „das funktioniert nicht.“



Kritik müsse er zudem an der Regierung von Oberbayern üben, die dieses Raumkonzept abgesegnet hätte. Immerhin werde der neue Baumarkt in Peiting stolze 28.000 Quadratmeter Fläche bieten. Damit ergebe sich für den V-Markt „eine marktbeherrschende Situation“, fasst Weissinger für sich zusammen.



Diese Monopol-Stellung, so zeigt sich der Schongauer Obi-Geschäftsführer überzeugt, werde nun auch Auswirkungen auf die Verbraucher haben. „Denn die bekommen dann nur das, was V-Markt anbietet.“ Konkurrenz? „Weit und breit nicht in Sicht.“



Ein Abgang in Ehre, den möchte Christian Weissinger sich und seinem Team nicht verwehren. „Deshalb werden wir bereits zum Ende des Jahres schließen“, sagt er, „und den Warenbestand mittels Rabatten abverkaufen.“ Die Filiale länger laufen zu lassen, schließt er damit aus. „Zu verlustreich“, so sein Fazit.



Tatsächlich glaubt Weissinger aber nach wie vor an den Standort Schongau, allein das über 30-jährige Bestehen seiner Obi-Filiale gebe ihm Recht. Deshalb will er der Lechstadt nicht den Rücken kehren, „und, wenn möglich, auch keine leerstehende Immobilie in dieser Größe hinterlassen.“ Dazu sei der Standort einfach zu wertvoll.



Längst sind im Kopf des Obi-Geschäftsführers neue Pläne gereift, die allerdings noch nicht reif für eine Veröffentlichung wären. Dass es etwas für die Bevölkerung wäre, soviel könne er verraten. „Ob ich es jedoch in diesem Areal verwirklichen werde, steht noch nicht fest“, sagt er. Optional könne er sich auch einen Neubau vorstellen, natürlich ebenfalls am Standort Schongau. „Gespräche mit dem Vermieter laufen bereits“, verrät Weissinger abschließend.

