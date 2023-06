Offizielle Eröffnungsfeier in der neuen Peitinger Kita Sonnenschein

Von: Manfred Ellenberger

Blick auf den Außenbereich: Beim Rundgang machten vor allem die Spiel- und Klettergeräte, das kleine Amphitheater und die Bobby-Car-Rennbahn Eindruck. © Ellenberger

Peiting – Bei herrlichem Wetter hat die Kindertagesstätte Sonnenschein ihrem Namen bei ihrer offiziellen Eröffnung am Sonntag alle Ehre gemacht.

Als im Herbst 2019 das Projekt seinen Anfang nahm, war Michael Asam noch amtierender Bürgermeister. „Gut gelungen“, befand er nun.

Zunächst ging es auf Besichtigungstour. Weil der Rasen noch fest anwachsen muss, durfte der Außenbereich, geplant von Landschaftsarchitekt Martin Karl, mit seinen Spiel- und Klettergeräten, einem kleinen Amphitheater und Lernspielen bis hin zu einer Bobby-Car-Rennbahn noch nicht betreten werden.



Mit fast 1.200 Quadratmetern Gesamtnutzfläche, aufgeteilt in drei Bereiche, hat das Gebäude Platz für sieben Kindergartengruppen. Auf der Südwestseite im Erdgeschoss befindet sich ein Bereich für 50 Dreijährige und auf der Nordostseite für 75 Vier- bis Fünfjährige. Im Obergeschoss kommen 50 weitere Kinder im Alter von fünf bis sechs Jahren hinzu. In den Bereichen befinden sich Gruppen- und Themenräume wie Ateliers, Konstruktionsräume, je ein Raum der Sicherheit und ein Raum der Ruhe, ein Rollenspielraum, eine Forscherwerkstatt und ein Bewegungsraum. Innerhalb ihrer Bereiche können die Kinder während der Spielzeit selbst entscheiden, wo sie sich aufhalten.



Kita Sonnenschein in Peiting: Platz für 175 Kinder

Bereits seit Anfang April besuchen etwa 150 Kinder die neue Kita. Sie werden von 21 Fachkräften betreut. Das für 175 Kinder konzipierte Gebäude wird nach den Sommerferien diese Zahl erreichen. Entsprechend soll auch die Anzahl der pädagogischen Fachkräfte auf 30 anwachsen.



Bürgermeister Peter Ostenrieder bezeichnete es als „sehr schön“ für den Markt Peiting als Bauherrn, dass für die neue Kita neben dem nach Schongau vergebenen Planungsauftrag „auch sehr viele Ausführungszuschläge an Handwerksfirmen und Dienstleister aus der Region gegangen sind.“ Vor allem im Bauamt sei ein solches Projekt mit viel Aufwand verbunden. Zudem sei man „mitten in die Preissteigerungsschraube und die Lieferengpässe der vergangenen Jahre“ geraten. Mit Kosten von etwa 8,5 Millionen Euro sei dies „die finanziell größte Baumaßnahme, die der Markt Peiting je zu stemmen hatte“.



Peitings bisher größte Baumaßnahme

Mit dem Kostensatz von 1,2 Millionen Euro für jede der sieben Kindergartengruppen bewege sich die Gemeinde in einem „zwar sehr hohen, aber guten Rahmen“. Auch wenn die Förderung durch den Freistaat Bayern etwa 2,9 Millionen Euro beträgt, wünscht sich der Bürgermeister „eine Anpassung der Förderkulisse an die real gestiegenen Baukosten der letzten Jahre“.



„Wir haben mit sehr, sehr vielen Widrigkeiten zu kämpfen gehabt“, bekundete hernach Architekt Franz-Xaver Lutz. Aber man habe ein gutes Team gehabt. Dadurch sei auch der Kostensatz von je 1,2 Millionen Euro erreicht worden. Keine leichte, aber dennoch „eine schöne Aufgabe“.



Leiterin Sylvia Wladar erinnerte daran, dass die Kinder der Kindergärten am Rathaus und des Therese-Peter-Hauses im April in die neue Einrichtung gezogen sind. Der Weg dahin sei für sie und ihre Mitarbeiterinnen „spannend, interessant, anstrengend, manchmal auch beängstigend, aber stets auch voll Vorfreude auf das Neue“ gewesen. Trotz der wenigen Zeit, Personalmangel und dem noch laufenden Betrieb in den alten Einrichtungen habe sich das neue Kita-Team immer wieder getroffen. Dabei wurde mit viel Fleiß und Elan „ein gutes Raumkonzept entwickelt“. Alle Mitarbeiterinnen konnten ihre Räume selbst gestalten.



Wochenlang seien die alten Einrichtungen „ausgemistet“ und Kisten gepackt worden. Mit Hilfe des Bauhofs und der Hausmeister sei es gelungen, innerhalb von drei Tagen umzuziehen. So konnte gleich nach Ostern mit den Kindern dort gestartet werden und kurz danach kamen 20 weitere Kinder dazu.



Nach den Ansprachen setzten Pastoralreferentin Tatjana Hämmerle und Pfarrer Jost Herrmann mit der Segnung der neuen Kita den Schlusspunkt. Für das Kita-Team war der Tag aber noch lange nicht zu Ende. Beim anschließenden „Tag der offenen Tür“ kamen viele Interessierte, um sich die neue Kita anzusehen.