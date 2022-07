Offizielle Fütterungen: Schongau will Tauben aus der Altstadt locken

Von: Rasso Schorer

Die Stadt will die Tauben an die Fütterungen gewöhnen. Ziel ist es, sie so nach und nach in Richtung Taubenhaus zu führen und dort anzusiedeln. Damit das gelingt, gelte es auch für die Bevölkerung einige Verhaltensweisen zu beachten, erklärt Hauptamtsleiterin Bettina Schade. © Schorer

Schongau – Zuletzt stellte die Stadt es unter Strafe – jetzt füttert sie die Tauben in der Altstadt selbst. Allerdings geordnet und mit einem Plan: Das etappenweise Verlagern der Futterstelle soll die Tiere westwärts aus der Stadt führen. Ziel ist das Taubenhaus, das dort an noch nicht spruchreifer Stelle errichtet werden soll.

Die einen Tauben wagten sich am ersten Tag der städtischen Fütterung am Montag schon heran, andere beäugten lieber skeptisch aus sicherer Höhe, was sich da auf dem Marienplatz abspielte. Und skeptisch waren auch einige Mitbürger, denen Hauptamtsleiterin Bettina Schade erklären musste, wieso sie da pfeifend und mit einem großen Kübel vor den Futtertellern mitten in der Altstadt stand.

Tauben nach und nach aus der Altstadt bewegen

Denn das Ziel nach mehreren Zwischenstationen ist der Platz des neuen Taubenhauses außerhalb der Stadtmauer. Gewöhnen sich die Tiere an die zwei Fütterungen pro Tag, kann die jeweilige Futterstelle peu à peu rund 15 bis 20 Meter weiterwandern, erklärt Schade.



Frühmorgens bringen städtische Beschäftigte fortan das Futter aus, für die Nachmittage haben sich Freiwillige wie Doris Kurth und Bianca Baab gefunden. Wer diese kleine Schar verstärken will, auch bei der künftigen Pflege des Taubenhauses, kann sich an Schade (Tel. 08861/214133) oder Zweite Bürgermeisterin Daniela Puzzovio (0151/21240914) wenden.



Dass der Umzug auf Raten gelingt, dafür gebe es keine Garantie, so Schade. Unterstützen könne die Bevölkerung aber dadurch, ihr jeweiliges persönliches Umfeld darauf aufmerksam zu machen, die Tauben selbst nicht zu füttern, denn insbesondere Essensreste seien schädlich für die Vögel. Ferner gelte es, die regelmäßige Fütterung nicht zu stören, damit die Tiere satt werden und sich so umsiedeln lassen.