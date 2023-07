Oldtimerrallye Pfaffenwinkel Classic: „So schön hier“

Von: Rasso Schorer

Einer von mehreren Hinguckern: Dieses rote Goggomobil aus dem Jahr 1958. © Pfaffenwinkel Classic

Landkreis – Bestes Rallyewetter – nicht zu heiß, nicht zu kalt, kein Regen – erwartete die 69 Teilnehmer am vergangenen Wochenende zur 10. Oldtimerrallye Pfaffenwinkel Classic. Hannes Hirschvogel, der Vorsitzende des Organisationsteams, gab genau um 13.31 Uhr am Peitinger Hauptplatz den Startschuss.

Es ging über viele Nebenstraßen zunächst auf die Gsteig und wieder zurück nach Schongau. „Ich dachte nicht, dass es so schön hier ist“, so der gebürtige Frankfurter Fritz Nollert, der in München wohnt. Überhaupt waren die Teilnehmer gut gemischt aus vielen Teilen Deutschlands angereist, auch ein belgisches Team war dabei, das leider Pech mit dem Motor hatte: auf der G‘steig war Schluss.

Der Sonntag führte die Rallye bis nach Schlehdorf und dann wieder zurück, wo die ersten Ankömmlinge ab 15.45 Uhr am Schongauer Marienplatz erwartet wurden. Bei der Siegerehrung wurden nicht nur neben dem ältesten Teilnehmer, Jahrgang 1931, auch die jüngsten bedacht, sondern auch zwei Frauenteams: Petra Nestmann und Anne Nestmann sowie Andrea Kelnhofer und Karina Schellen. An die belgischen Pechvögel, Frederik und Bert De Paep, ging der Sonderpreis für die weiteste Anreise. Sie wollen nächstes Mal wieder dabei sein.

Blick aufs Detail: Wer wollte, konnte die Oldtimer nicht nur in Fahrt, sondern auch aus der Nähe anschauen. © Pfaffenwinkel Classic

Das Orga-Team selbst hat die Begründer der Rallye und den MSC Bayerischer Rigi, der für die Streckenführung von der ersten Rallye an zuständig ist und von Bernhard Steigenberger vertreten wird, mit Sonderpokalen bei der Oldienight am Samstagabend geehrt.



„Alle, die Teilnehmer, die Mitglieder des Lions Clubs Schongau-Pfaffenwinkel als Veranstalter, die Sponsoren und Förderer tragen mit ihrem Beitrag dazu bei, dass in diesem Jahr Tropfen e. V. unterstützt wird, ein Verein, der eine schnelle und unbürokratische finanzielle Hilfe für in Not geratene Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene leistet“, so Dr. Florentine Mortsch, die diesjährige Präsidentin des Lions Clubs.



Gesamtsieger wurde das Team Manuel Kuhn/Hannes Kuhn auf einem Alfa Romeo GT Junior. Den zweiten Platz erreichten Rainer Weidenbach/Max Holzmann (Alfa Romeo Bertone 2000). Und auf dem dritten Platz landeten Michael von Hohenhau/Jürgen Ledl (Austin Healey 3000 MK III). Die Gruppenergebnisse finden sich auf www.pfaffenwinkel-classic.de.