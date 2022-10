Outdoor-Wohnzimmer für mehr Wohlfühlatmosphäre am Marienplatz

Von: Rasso Schorer

Schongau – Gute Stuben in Schongaus guter Stube: Ab Anfang November sollen zwei künstlerische „Outdoor-Wohnzimmer“ Wohlfühlatmosphäre auf dem Marienplatz verbreiten.

Die Aktion sei Ergebnis der Bürgerworkshops, ist Standortförderin Tina Birke schon gespannt. Im Rahmen des Förderprogramms „Winterbelebung der Altstadt“ waren Konzepte für die verschiedenen Monate der kalten Jahreszeit erarbeitet worden. Im November steht „Licht“ im Vordergrund und im Dezember der Weihnachtsmarkt, ehe im Januar eine Eisbahn (wir berichteten) und im Februar das Thema „Schnee“ die Schongauer auf ihren Marienplatz locken sollen.

Teil der Umsetzung im November ist Alexander Bastian Klein aus Schongau. Auf zwei kleinen Flächen, jeweils zweieinhalb auf zweieinhalb Meter messend, richtet er die Outdoor-Wohnzimmer ein. Gelegen in Richtung Ballenhaus beziehungsweise Marienbrunnen werde das eine eher Theken- und Bar-, das andere Lounge-Charakter haben, verrät der Industriedesigner und Künstler, dem der Lenkungsausschuss dafür den Zuschlag gab.



Ressourcen schonen

Als seinen Antrieb bezeichnet er, Dinge „richtig“ machen zu wollen. Nachhaltigkeit und das Schonen von Ressourcen sieht Klein, der vor seinem Studium auch eine Schreinerlehre absolviert hat, als ganz wichtige Aspekte. Schließlich gehe mit der Herstellung von Materialien stets auch ein Energieaufwand einher der es lohnenswert mache, auch über die vermeintlich erste Lebensdauer eines Produkts hinaus genutzt zu werden. Und ferner stecke in jedem Material ja auch eine Geschichte, sagt Klein beim Pressetermin und verweist auf einen mitgebrachten Hocker und einen Tisch, erarbeitet aus eigentlich ausrangierten Materialien aus der alten Grundschulturnhalle.



Weil das November-Thema „Licht“ in Zeiten unbeleuchteter Stadtwahrzeichen und Diskussionen um städtische Weihnachtsbäume und -deko ein sensibles ist, stellen er und Birke auch klar: Die Beleuchtung der beiden Outdoorwohnzimmer speist sich aus Solarenergie. „So nachhaltig wie möglich, auf dem Stand der Zeit“, erklärt Klein.



„SOGood“-Wochenende

„Solche Leute brauche ich, mit denen kann man was bewegen“, lobt die Standortförderin den Künstler und Industriedesigner, dessen Atelier sich in der Kirchenstraße 14a findet. Vorbeischauen können Interessierte dort auch im Rahmen des „SOGood“-Wochenendes am 19. und 20. November. Klein lädt am Samstag ab 8 Uhr zum „Philosophieren über Kunst und die Welt bei einer Tasse indischen Tees“ ein.



Daneben werden in Serenaden- und Löwenhof Kunsthandwerkermärkte stattfinden, am Marienplatz ist Videokunst geplant. Videoprojektionen und alte Stadtansichten werden im Hof in der Ballenhausstraße zu sehen sein, dazu kommen Kurzkonzerte der Musikschule und weitere Rahmenveranstaltungen, freut sich Birke (ein eigener Vorbericht folgt).