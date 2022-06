Peiting sucht Eismeister

Von: Rasso Schorer

Die Suche nach zwei bis drei Vollzeit-Eismeistern läuft. © Symbolfoto: Panthermedia/OlegTroino

Peiting – Wie wichtig Personal ist, führte in Peiting nicht zuletzt die schwere Suche nach Fachangestellten für Bäderbetriebe vor Augen. Bei der Marktgemeinde sind weitere Stellen zu besetzen (wir berichteten), unter anderem braucht es Eismeister.

Schon lange wird das gemeindliche Eisstadion durch den EC Peiting im Auftrag des Marktes Peiting personell betrieben. „Dies galt bisher insbesondere für die Eismeister- bzw. Hausmeistertätigkeiten“, erklärt Bürgermeister Peter Ostenrieder. Der ECP erhielt dafür eine jährliche Entschädigung. Als Betreiber der Eishalle könne sich der Markt Peiting seiner Verantwortung aber nicht dadurch entziehen, dass er Aufgaben an einen Dritten wie den ECP delegiert.



Konkret geht es um die Ammoniak-Kälteanlage. Deren Betrieb stelle ein erhebliches Gefährdungspotenzial dar, so Ostenrieder, der auf einen Ammoniak-Unfall im Straubinger Eisstadion im Jahr 2019 verweist. Die Verwaltung habe deshalb einen dringenden Handlungsbedarf erkannt.



Denn bereits mehrfach sei der Markt Peiting in den vergangenen Jahren darauf aufmerksam gemacht worden, dass die „Technische Regel für Anlagensicherheit (TRAS 110) – Sicherheitstechnische Anforderungen an Ammoniak-Kälteanlagen“, zwingend zu beachten sei. Und gemäß eben dieser Regel gelten für Ammoniak-Anlagen in Versammlungsstätten weitergehende Anforderungen die vom Betreiber der Anlage zu erfüllen sind – also dem Markt Peiting selbst.



Demnach muss der Markt Peiting sicherstellen, dass zu den Zeiten, in denen die Kälteanlage betrieben wird und die Versammlungsstätte genutzt oder für die Nutzung vorbereitet wird, eine Aufsichtsperson mit der entsprechenden Fachkunde anwesend ist. Diese müsse grundsätzlich über eine abgeschlossene technische Berufsausbildung einer für diese Tätigkeit einschlägigen Fachrichtung verfügen und – sofern im Rahmen der Berufsausbildung die erforderlichen Kenntnisse nicht abgedeckt sind – diese Inhalte durch eine ergänzende Erstschulung mit Abschlussprüfung nachholen. Rechtliche Kenntnisse der entsprechenden Verordnungen und auch ein entsprechender Ersthelferkurs ergänzen das Qualifikationsprogramm für diese Aufsichtsperson.



Die Suche nach zwei bis drei Vollzeit-Eismeistern, die sich künftig im Stellenplan des Marktes Peiting niederschlagen werden, läuft. Ursprünglich, so Ostenrieder, sei dies nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen ohnehin vorgesehen gewesen, da die generalsanierte Eishalle dann auch wieder verstärkt durch den Markt Peiting selbst betrieben werden sollte. Ende April hat der Marktgemeinderat aber beschlossen, diese Eismeisterstellen schon jetzt auszuschreiben. „Das Vorgehen ist mit dem EC Peiting abgestimmt und wird auch entsprechend mitgetragen, obwohl die Entschädigung an den EC Peiting dann entfallen wird“, sagt der Bürgermeister.



Ein Überblick über diese und weitere offene Stellen findet sich unter www.peiting.de.