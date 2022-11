Peitings Walderlebnispfad ist in die Jahre gekommen

Von: Johannes Jais

Ein Bild aus besseren Tagen im Walderlebnispfad am Kalvarienberg. Auf dem Archivfoto hinten Hans Wörnzhofer. © Archiv/Jais

Peiting – Der Walderlebnispfad in Peiting, der zum Kalvarienberg hinaufführt, ist in die Jahre gekommen. Es gibt ihn – ähnlich wie den bei Denklingen – seit mehr als zwei Jahrzehnten. Gemeinderätin Claudia Immisch hat dazu im Gremium nachgefragt: „Wird da was erneuert?“. Manche Stationen seien veraltet, andere sogar abgebaut.

Rathauschef Peter Ostenrieder warb um Geduld. Man wollte die Auffrischung des Erlebnispfades mit den Stationen als Bestandteil eigentlich in ein Forschungsprojekt bringen. Doch leider sei Peiting dabei nicht berücksichtigt worden. Das Thema solle jedoch 2023 angepackt werden.



Ostenrieder verwies auf eine Begehung, an der heuer auch Andrea Deibler von der Tourist-Information Peiting sowie Bauhofleiter Tim Osterhaus teilnahmen. Zudem habe man sich bei anderen Walderlebnispfaden umgeschaut. Der Weg mit den Stationen, idyllisch am Ostabhang des Schlossbergs und des Kalvarienbergs gelegen, ist über viele Jahre hinweg von Hans Wörnzhofer gepflegt worden, der dort auch zahlreiche Führungen gehalten hat.