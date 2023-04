Peiting: Wohin mit den Autos, wenn‘s eng hergeht?

Von: Johannes Jais

Soll aufgestockt und modernisiert werden: dieses alte Haus an der schmalen Retscherstraße. © Jais

Peiting – Die Retscherstraße: mitten in Peiting und selbst für viele Heimische unbekannt. Sie verbindet auf leichtem Gefälle die Müllerstraße (von der früheren Metzgerei Rohrmoser bis zum Autohaus Welz) mit der Weidachstraße, die unten an der Peitnach verläuft. Dort steht ein altes, kleines Haus direkt an der Straße. Es soll modernisiert werden. Doch wohin mit den Autos?

Der Bau- und Umweltausschuss befasste sich mit einer formlosen Voranfrage. Der Eigentümer will das Dachgeschoss aufstocken und insgesamt drei Wohnungen in dem Gebäude unterbringen, wie Bettina Maeße von der Bauverwaltung erklärte. Als das mehrere Jahrzehnte alte Haus errichtet wurde, war die Frage der Stellplätze (noch) kein Thema – im Gegensatz zu heute.



Auch wenn es für die Retscherstraße keinen Bebauungsplan mit klaren Kriterien gibt, wie es für Wohngebiete typisch ist, so besteht man seitens der Gemeinde darauf, Stellplätze nachzuweisen. Es müssen mindestens drei sein. Wenn eine oder mehrere Wohnungen größer als 50 Quadratmeter sind, sogar mehr.



Eine Option ist, die Garagen im Erdgeschoss des Hauses vorzusehen. Dazu kam von Gemeinderat Michael Deibler (CSU) der Hinweis, ein automatisches Tor zu den Garagen anzubringen. Es soll sich nach oben und nicht nach vorn öffnen, damit Bewohner beim Einfahren nicht auf der engen Retscherstraße stehen bleiben müssen.



„Wir können darauf nicht verzichten“, verlangte Norbert Merk (CSU) den Nachweis der Stellplätze. Herbert Salzmann (SPD) war gleicher Ansicht. „Ohne Garage und Stellplätze geht’s nicht.“ Er wisse von anderen Straßen und Plätzen in Peiting, wo trotz vorhandener Tiefgaragen Autos auf Straßen und selbst im öffentlichen Grün abgestellt werden.



Andreas Barnsteiner fand anerkennende Worte. Den Plänen zufolge entstehe dort ein „sauberes Haus“; dies sei ein positiver Beitrag zur Nachverdichtung mitten in der Ortschaft. Es sei zu würdigen, dass die Leute dafür „Geld in die Hand nehmen“. Letztlich waren die Räte im Bauausschuss einmütig dafür, der Voranfrage das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen. Freilich ist die Auflage, dass für die benötigten Stellplätze ein Nachweis vorgelegt wird.