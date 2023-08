Peitinger Bürgermedaille für Franz Schmid aus Birkland

Von: Johannes Jais

Die Bürgermedaille mit Urkunde hat Gemeindechef Peter Ostenrieder an Franz Schmid (rechts) überreicht. © Jais

Birkland – Mit ihm ist ein Macher für das Gemeinwesen in Birkland geehrt worden: Franz Schmid (70), den viele als „Hecker Franz“ kennen, hat sich über 50 Jahre in vielen Vereinen engagiert und so manches Projekt angeschoben. Dafür erhielt er die Peitinger Bürgermedaille.

Schon in der Landjugend hat es begonnen; die bayerische Jungbauernschaft in Birkland lag ihm am Herzen, und so hat er auch entscheidend zu deren Entwicklung als Vorstand beigetragen.



Es war nicht die Sirene auf dem eigenen Hausdach, die ihn mit 18 Jahren veranlasste, zur Feuerwehr zu gehen. Vielmehr war es für ihn einfach selbstverständlich. Das war 1971, als Birkland noch eine eigenständige Gemeinde war, wie Bürgermeister Peter Ostenrieder beim Neuwirt zurückblickte. Von 1984 bis 1995 war Schmid stellvertretender Kommandant und von 1995 bis 2001 erster Vorstand. Aktiver Feuerwehrmann war er von 1997 bis 2013.



Zur Verleihung der Bürgermedaille gratulierte daher auch Kommandant Josef Schelle. Ebenso wie Reinhard Geiger vom Wasserbeschaffungsverband. Franz Schmid war klar, wie wichtig für Birkland der eigenständige Wasserbeschaffungsverband ist. Zum heutigen Tag ist es der einzige verbliebene im ganzen Landkreis, eben wegen des immensen Aufwands, den in anderen Ortschaften die Gemeinde stemmen muss. Nicht so in Birkland. „Bei uns macht dies nach wie vor der Verband eigenständig, und Franz Schmid hat dieses ‚Unternehmen‘, das es ist, mehr als 25 Jahre als erster Vorstand von 1997 bis 2023 geleitet“, betonte Ostenrieder. Das kommt allen Birkländern direkt zugute; so bleiben Kosten und Wasserpreis rekordverdächtig günstig.



1986 war der Geehrte schnell bereit, die Position des Vorstands im damaligen Notschlachtungsverein Birkland zu übernehmen. Durch diese Vereinsstruktur konnten Schäden, die den Landwirten durch eine medizinisch notwendige Tötung eines Tiers entstanden, geringgehalten werden, weil man sich gegenseitig zur unmittelbaren Abnahme des Fleisches nach einem Verteilungsschlüssel verpflichtet hatte.



Der Verein betrieb ein eigenes Schlachthaus mit Kühlung in der damaligen Käsküche, und später hat man sogar einen selbstgebauten Kühlwagen für Hausschlachtungen vorgehalten. Nachdem auch hier zunehmende Regelungen diese Art der Schlachtung und der gegenseitigen Hilfe nicht mehr zuließen, stellte der Verein seine Tätigkeit ein, löste sich aber tatsächlich erst 2021 auf. Solange war Schmid Vorsitzender.



Ähnlich verhielt es sich mit dem Brandunterstützungsverein Weilheim-Starnberg, bei dem er Ortsobmann und auch Mitglied im Vorstand war bis zur Auflösung. Die Idee war, Opfern eines Gebäudebrandes unkompliziert zu helfen. Da diese Hilfen dann aber von den Versicherungssummen abgezogen wurden, hatte sich der Zweck aufgelöst.