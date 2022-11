Peitinger Kita St. Michael mit Wunschbaum unterwegs

Von: Astrid Neumann

Die Kita St. Michael lädt zum Wünsche-Erfüllen ein. © Symbolfoto: Panthermedia/Dmitriy Melnikov

Peiting – Den eigentlichen Sinn von Weihnachten rückt das Team der Kita St. Michael in Peiting heuer im Advent in den Vordergrund. Sie werden mit einem „Wunschbaum“ am ersten Adventswochenende in der Marktgemeinde unterwegs sein und Wünsche möglich machen für Menschen, die das selbst nicht können, so Martina Vöst von der Caritas Kita.

„Wir wollen Menschen und Tiere in und um Peiting unterstützen, die vielleicht niemanden mehr haben“, meint Vöst. Kontakt aufgenommen habe man dafür beispielsweise mit dem Tierheim, AWO Seniorenheim, Marienheim, dem Verein Familien helfen Familien, Hof Hohenwart sowie dem Kindergarten-Förderverein. Auch die drei Gruppen im Kindergarten St. Michael dürfen je einen Wunsch äußern.



Gerade die Kindergartengruppen werden sich wohl Spielzeug wünschen, vermutet Vöst. Anderswo seien die Wünsche zum Teil sehr ideell. Hof Hohenwart habe beispielsweise angeregt, dass jemand einmal mit einem Bewohner den Gottesdienst besucht.



All die eingegangenen Wünsche sollen nun in einer Gemeinschaftsbastel-Aktion zu schön gestalteten Sternen verarbeitet werden, die dann den Baum zieren. Insgesamt dürften das rund 80 Wunschsterne werden.



Am ersten Adventswochenende kann jeder, der möchte, sich einen Stern aussuchen und den Wunsch im Anschluss im Kindergarten abgeben. Bei Katzenfutterdosen für das Tierheim oder Spielsachen für den Kindergarten kein Problem. Doch den erwähnten Gottesdienstbesuch? „Hier kann man ja etwas beilegen, zum Beispiel einen Brief“, so Vöst.



Der Wunschbaum ist am Freitag, 25. November, zwischen 16 und 18 Uhr bei der Pflanzeria anzutreffen, am Samstag zwischen 16 und 18 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt und am Sonntag zwischen 8.30 und 10 Uhr an der Pfarrkirche St. Michael. Die Geschenke sollen dann gemeinsam mit den Sternen im Kindergarten abgegeben werden. Das ist zwischen 5. und 7. Dezember zwischen 7.30 und 16.30 Uhr möglich.



Das Kindergarten-Team hofft natürlich, dass alle Sterne vergeben und somit alle Wünsche erfüllt werden können. Zudem wird für das Bäumchen noch ein Name gesucht. „Wir wollen den Baum dadurch persönlicher machen“, sagt Vöst. Namensvorschläge können einfach im Kindergarten abgegeben werden.