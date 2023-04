LiccAmbra inszeniert bislang unbekannte Peitinger Lokalgeschichte als Theaterstück

„Jenseits der Lüge“

Peiting – Die Geschichte klingt unglaublich: In einem Buch erwähnt die australische Historikerin Lyndal Roper, Dozentin für deutsche Geschichte der frühen Neuzeit an der London University, die Kräuterfrau Anna Megerler aus Peiting. Sie stand 1564 in Augsburg wegen Hexerei vor Gericht und behauptete, die Wahrsagerin des Bankiers und Kaufmanns Anton Fugger gewesen zu sein. Der, 1560 verstorben, konnte nicht mehr dazu befragt werden, und dass der strenggläubige Katholik Zauberei gefördert hätte, wäre ja wohl ein Skandal!

Die Peitinger Autorin Angela Dopfer-Werner recherchierte im Augsburger Stadtarchiv und verarbeitete den Stoff zu einem Bühnenstück. Zusammen mit Regisseur Ralph Sesar, ebenfalls aus Peiting, lässt sie Megerler und ihre Zeit nun auf der Bühne in der Schloßberghalle Peiting lebendig werden, veranstaltet von LiccAmbra e.V. – Kultur im AmmerLechLand.



Für ein besonderes Theatererlebnis sollen Sesars Bühnenbild und die Kostüme mit Unterstützung der Designerin Petra Laas sorgen, die die historische Umgebung nur andeuten. Die Intention: die Charaktere und ihre Beweggründe sichtbarer werden lassen.



Scheinbar selbstbewusst verteidigt sich Anna Megerler vor den mächtigen Augsburger Ratsherren – in einer Zeit, in der Frauen wenig zu bestimmen hatten. Ihre Darstellerin, Heike Daams, wohnt in München, ist aber in Schongau aufgewachsen und fährt zu jeder Probe nach Peiting. Mehr als 30 Laiendarsteller jedes Alters, aus dem Landkreis und darüber hinaus, „sind mit Feuereifer bei den zahlreichen Proben dabei und freuen sich auf die Aufführung“, sagt Dopfer-Werner.



Musikalisch begleitet wird das Theaterstück jeweils live durch die Münchner Band Buffzack, vier junge Musiker in bunten Anzügen, die mit Blasinstrumenten und Schlagzeug für eine ganz eigene Stimmung sorgen.



Kartenverkauf

Am 19., 20. und 21. Mai wird das Theaterprojekt jeweils um 19 Uhr in der Schoßberghalle zu sehen sein. Karten zu 27 Euro gibt es auf www.liccambra.org/events mit Unterstützung von Buch am Bach in Peiting und Büchergalerie Schongau.