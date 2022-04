Peitinger Wellenfreibad bleibt sicherheitsbedingt geschlossen

Teilen

Kann aus Sicherheitsgründen vorerst nicht öffnen: das Peitinger Wellenfreibad. © Archiv/Jais

Peiting – Schlechte Nachrichten für alle Peitinger Wasserratten: Das Wellenfreibad bleibt vorerst geschlossen. Gründe dafür sind zum einen Personalmangel, zum anderen der Umbau der Wärmepumpe.

Bekanntermaßen hat sich der Markt Peiting nach der Freibadsaison 2021 auf die Suche nach einem neuen Personalteam gemacht, nachdem die bisherigen fest angestellten Mitarbeiter sich beruflich umorientiert hatten zum Saisonende. Schon damals war der Verwaltung und auch Bürgermeister Peter Ostenrieder klar, dass das ein schwieriges Thema werden dürfte, da der Markt an Fachangestellten für Bäderbetriebe und Schwimmmeistern bundesweit ein extrem hart umkämpfter ist. Parallel dazu hat man sich in Peiting zur neuen Saison 2022 dazu entschieden, die Wärmepumpenheizung, die sich seit fast 50 Jahren aus der Peitnach nährte, umzustellen auf eine Luft-Wärmepumpe, die momentan errichtet wird. Damit besteht für das Gewässer keine Gefahr und die Kommune als Badbetreiber kann ohne wasserrechtliche Auflagen bezüglich der Peitnach die Anlage führen. Hier war geplant, bis circa Anfang Mai fertig zu werden. Die momentanen Entwicklungen auf den Märkten zeigen jetzt jedoch, dass mit einer Fertigstellung der neuen Heizanlage nicht vor Mitte/Ende Juni zu rechnen sein wird.



Hinzu kommt, dass sich aus mehreren Ausschreibungswellen, die der Markt Peiting durchführte, nur ein Kollege finden ließ. „Hier haben wir einen sehr motivierten jungen Mann mit den entsprechenden Kenntnissen und Voraussetzungen, dem auch unsere Anlage schon ans Herz gewachsen ist“, so der Bürgermeister im Gespräch, „das ändert aber nichts daran, dass wir mit einer fachlich befähigten Person nicht den Personalsockel stellen können, den wir für unsere Anlage brauchen.“



Schon vor wenigen Wochen wurde daher angekündigt, bis Ostern eine Entscheidung treffen zu müssen, ob das Wellenfreibad Peiting in der Saison 2022 überhaupt öffnen können wird. Diese Entscheidung ist nun am vergangenen Donnerstag im Rathaus gefallen: Das Wellenfreibad Peiting wird in der Saison 2022 sicherheitsbedingt nicht öffnen. Stattdessen wird es in den nächsten Tagen eine Begehung gemeinsam mit dem Bauamt geben, bei der schon einmal angesprochene Sanierungsmaßnahmen und Verbesserungen vor Ort nochmals besprochen und nach Möglichkeit dann in diesem Jahr während der Schließungsphase umgesetzt werden sollen. „So können wir die Zeit wenigstens einigermaßen sinnvoll nutzen“, teilt Ostenrieder mit.