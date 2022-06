PeitingMOBIL soll Anfang Juli starten

Andreas Bayer (Lechwerke; rechts) und Bürgermeister Peter Ostenrieder bei der Übergabe der drei Chipkarten für die PeitingMOBILE, die im Juli starten sollen. © Markt Peiting

Peiting – Im Juli soll „PeitingMOBIL“ für Fahrten innerhalb des Ortsgebiets, starten. Der Markt Peiting bietet mit drei E-Fahrzeugen und angestellten Fahrern eine Ruflösung über eine zentrale Nummer an, die den Gast direkt mit einem der Fahrer verbindet.

Der Gemeinderat hatte für die zweijährige Testphase insgesamt 400.000 Euro vorgesehen. Nach Vorstellung des Konzepts waren auch die Regierung von Oberbayern und das Bayerische Verkehrsministerium angetan, auch die angefragten Fahrzeughersteller boten gute Leasingangebote, schildert Bürgermeister und Initiator Peter Ostenrieder. Von den Lechwerken, dem Elektrizitäts-Grundversorger im Schongauer Land, und Kommunalkundenbetreuer Andreas Bayer nahm er drei Chipkarten entgegen, mit denen die Fahrzeuge bis auf weiteres auch an öffentlichen Ladesäulen betankt werden können. Die Kosten hierfür werden im Zuge der Förderung durch LEW übernommen.



„Jetzt wird’s langsam wirklich ernst, das Projekt startet schon in wenigen Wochen“, so Ostenrieder. Die Fahrzeuge sollen ab Anfang Juli – vermutlich werde es noch ein paar Tage Abstimmung und Testlauf mit den Fahrern und der Technik brauchen – montags bis freitags zwischen 8 und 17 Uhr unterwegs sein. Eine Buchung erfolgt dann per Anruf, Winken oder Ansprechen, wenn das Fahrzeug in Warteposition steht. Kosten fallen für die Fahrgäste keine an. „Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung des Konzepts, da wir dann nicht dem Personenbeförderungsgesetz unterliegen.“



Neue Schnellladestation

LEW-Betreuer Bayer hatte neben den Chipkarten noch eine weitere gute Nachricht: Nachdem der Markt Peiting sich mit den Standorten Parkplatz Bachstraße/Mädchenschule und Parkbucht am Zeisslerweg für sogenannte Schnellladestationen für Elektroautos in einer bundesweiten Ausschreibung gemeldet hatte, wurde der Standort im Ortszentrum nun bestätigt. „Es soll noch in diesem Jahr (voraussichtlich Ende Oktober) dort eine Ladestation mit einem Schnelllader von 150 kW DC (Gleichstrom) und einer weiteren Lademöglichkeit mit 22 KW AC (Wechselstrom) geben“, so Ostenrieder. „Ich rechne auch mit einer weiteren Zusage für die Verkehrsinsel am Zeisslerweg, dann wären wir in Peiting wirklich gut aufgestellt. Die könnte dann in 2023 kommen.“