Peitings neue Kämmerin im Amt

Teilen

Bürgermeister Peter Ostenrieder begrüßte die neue Kämmerin Dörthe Schneider an ihrem ersten Arbeitstag am 1. April mit einem Blumenstrauß. © FKN

Peiting – Seit Anfang Januar war der Markt Peiting ohne Kämmerer. Am vergangenen Freitag, 1. April, hat die neue Kämmerin Dörthe Schneider ihre Tätigkeit im Peitinger Rathaus angetreten.

„Auch wenn es die vergangenen Monate perfekt gelaufen ist, so sind wir doch froh, nun auch wieder jemanden an der Spitze der Kämmerei zu wissen“, sprach Bürgermeister Peter Ostenrieder wohl auch den Kolleginnen und Kollegen aus der Seele. Dörthe Schneider wechselte von der Gemeinde Gröbenzell an die Peitnach. Die Kolleginnen und Kollegen im Rathaus konnte sie bereits kennenlernen, in den kommenden Tagen wird sie mit dem Bürgermeister auch den Bauhof und diverse Liegenschaften des Marktes Peiting besuchen und sich so ein umfassendes Bild machen.



Dazu gehört auch eine kleine Tour in die Ortsteile Herzog­sägmühle und Birkland und an weitere Gemeindegrenzen, um sich auch über die flächige Ausdehnung der Marktgemeinde einen Überblick verschaffen zu können.



In der Kämmerei des Marktes Peiting ergab sich ferner eine weitere Änderung: Simone Weber ist seit 1. März stellvertretende Kämmerin und Manfred Turner Leiter des Steueramts. Beide haben auf eigenen Wunsch ihre bisherigen Positionen getauscht und werden der neuen Kämmerin gerade in der ersten Zeit sicher mit Rat und Tat zur Seite stehen, so Ostenrieder.