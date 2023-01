Peitings Seniorenreferent mahnt an: Räumpflicht beachten

Appell im Gemeinderat

Peiting – Mit dem Appell an die Räum- und Streupflicht begann Alfred Jocher (Unabhängige) seinen Bericht als Seniorenreferent des Gemeinderates.

Selbst zwei Tage nach Ende der Schneefälle habe es noch Abschnitte auf Gehsteigen gegeben, wo man mit Rollatoren, Rollstühlen und Kinderwagen nicht durchkomme, monierte er am Dienstagabend im Gemeinderat.



Zwecks Räum- und Streupflicht sei es wichtig, dass Nachbarn zusammenhelfen, wenn jemand körperlich dazu allein nicht in der Lage sei. Dies erklärte Michael Deibler, Sprecher der CSU-Fraktion, der Jocher im Übrigen „Gewissenhaftigkeit“ bescheinigte, die aus dem Bericht deutlich herauszuhören sei.



Bürgermeister Peter Ostenrieder mahnte ebenfalls zur Räum- und Streupflicht. Er ermunterte dazu, in einzelnen Fällen die Arbeiten dafür „in Gottes Namen“ auch an eine Winterdienst-Firma zu vergeben, wenn man selbst nicht in der Lage dazu sei.



Bei Gehwegen mit hohen Kanten habe die Gemeinde noch viel Arbeit vor sich. Und zur neuen Pflasterung vorm Rathaus, die Jocher ansprach, bekundete der Bürgermeister, dass es dafür eine Planung gebe. Ein Ärgernis sei, dass Behindertenparkplätze mitunter wochenlang belegt seien, bedauerte der Seniorenreferent.



Wünschenswert sei in Peiting ein offener Seniorentreff, wo ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger, die allein leben oder ihren Partner verloren haben, ungezwungen Kontakt finden können. Dies sollte eine Ergänzung zu Angeboten kirchlicher Gemeinden oder Vereine sein.



Hoffnungsvoll stimme, dass heuer aufgrund der Neueinstellung von drei Bademeistern die Freizeiteinrichtung an der Peitnach wieder öffnen könne. So blicke man mit Zuversicht in die Badesaison 2023, fügte Jocher hinzu.