Peitings Solarpark in der Kiesgrube

Von: Johannes Jais

Blau dargestellt sind auf dieser Skizze die Reihen mit den Solarmodulen, die in der Kiesgrube Stich und Schäller errichtet werden. Die zwei Bereiche sind voneinander getrennt. © Marktbauamt

Peiting – 4.700 Module werden im Solarpark der Kiesgrube Stich und Schäller aufgeständert. Sie dürfen maximal eine Höhe von 3,5 Metern erreichen. Unten ist eine Bodenfreiheit von 80 Zentimetern vorgegeben. Das Baufeld umfasst einen Hektar.

Diese Zahlen nannte Joseph Wurm vom Planungsbüro FGL aus Weilheim neulich im Peitinger Gemeinderat, als es wiederum um den Solarpark in der Kiesgrube ging, die zwischen Ammergauer Straße im Westen und Untereggstraße im Osten liegt. Er stellte nun den ersten Entwurf zu dem Projekt vor.



Die Gemeinderäte haben dieser Ausarbeitung so zugestimmt. Zugleich ist die Verwaltung beauftragt worden, das Verfahren in der Bauleitplanung auf den Weg zu bringen. Es ist notwendig, den Flächennutzungsplan für den Markt Peiting zu ändern und speziell für das Gebiet einen Bebauungsplan aufzustellen.



In der Sitzung, wo auch Junior­chef Stefan Schäller anwesend war, schilderte Landschaftsplaner Joseph Wurm, dass es sich bei den beiden Teilgebieten in der Kiesgrube um zwei getrennte Bereiche handelt. Früher sei dort Abgrabungsfläche gewesen. Der weiter nördliche gelegene Bereich sei inzwischen wieder verfüllt.



Das Solarfeld auf der Südostseite ist größer als das erste. Dort sind es knapp 3.500 Module – also fast dreimal so viel wie im Nordwesten. Der gesamte Geltungsbereich für den Bebauungsplan macht 16.300 Quadratmeter aus. Nicht einfach sei die Frage, wo man die Ausgleichsflächen herbringe, die für das Vorhaben verlangt werden. Zum Ausgleich soll eine Blumenweise angelegt werden.



Auf hohem Niveau

Gemeinderat Andreas Barnsteiner wies darauf hin, dass man den aufgefüllten Boden im Auge behalten müsse. Das Niveau sei einen halben Meter höher als früher. Bei Starkregen „haben wir dann Wasser bei uns im Feld“.



Barnsteiners Hofstelle und Felder grenzen im Süden direkt an die Kiesgrube an. Er mahnte eine regelmäßige Pflege auf dem Gelände an, wo der Solarpark und die Ausgleichsflächen mit Pflanzungen und Einfriedungen entstehen.



Landschaftsplaner Wurm meinte, bei der Eingrünung müsse man „hinterher sein“. Wenn da lange Zeit nichts gemacht werde, samen die Bäume aus und wachsen recht hoch.



Die Kosten für den Bebauungsplan muss der Investor übernehmen. Die Firma Stich und Schäller möchte den Strom, der aus Sonne gewonnen wird, nahezu komplett für die energie­intensive Produktion im Kieswerk einsetzen.



Die Photovoltaik-Module sollen eine Leistung von zwei Megawatt erreichen. Im Sommer war entgegen der ersten Eingabe beschlossen worden, dass der Solarpark größer wird und drei weitere Flurnummern einbezogen werden.