Peitnachbrücke ad acta gelegt: Keine weiteren Planungen

Von: Johannes Jais

Teilen

Blau schraffiert ist die Peitnach. Der rote Pfeil markiert den Standort für die Brücke, für die es keine Mehrheit gibt. © Skizze: Ingevost

Peiting – Der Plan für eine Peitnachbrücke im Bachfeld wird nicht mehr weiterverfolgt. So hat es der Marktgemeinderat mit 13:9 entschieden. Rathauschef Peter Ostenrieder, Befürworter einer Brücke, erhofft sich ein Ende der Debatte.

Seit Jahrzehnten ist ein Brückenschlag im Wohngebiet in der südlichen Peitinger Flur Thema. Das sei auch in den letzten fünf Wahlkämpfen so gewesen, blickte Ostenrieder zurück. „Da muass amol a Ruah sei“, begründete er, warum er das Projekt in die Finanzplanung eingestellt habe. So habe die Diskussion im letzten Jahr enorm an Fahrt aufgenommen.



Der Beschluss, die Peitnachbrücke zu „beerdigen“, ist jetzt im Dezember gefallen, nachdem 14 Tage zuvor Verkehrsplaner Christian Fahnberg vom Büro Ingevost die Ergebnisse einer Befragung unter Anwohnern im Bachfeld vorgestellt hatte (wir berichteten). Da wurde eine Verkehrsentlastung der vielbefahrenen Meierstraße um zirka zehn Prozent prognostiziert. Fahnberg sprach aber auch an, dass die große Mehrheit im von der Brücke betroffenen Viertel gegen die Errichtung sei. Außerdem sei die Lärmproblematik zu bewerten, wenn man davon ausgehe, dass 500 Autos pro Tag die Brücke queren; dazu wäre ein Schallgutachten erforderlich. Auch müssten Auswirkungen auf die Umwelt erörtert werden.

Peitnachbrücke im bachfeld: Weitermachen oder nicht?

Nun hatten die Marktgemeinderäte zu entscheiden, ob die Untersuchungen bzw. die Planung weitergeführt oder eingestellt werden. Es ergab sich eine Mehrheit für Alternative zwei. „Damit ist das Projekt beendet“, kommentierte Ostenrieder. Einige Besucher in der Schloßberghalle nahmen dies mit Erleichterung auf; andere wiederum – insbesondere Anwohner der Meierstraße – reagierten eher enttäuscht.



Der Entscheidung ging eine intensive Aussprache voraus. Mit so einer Brücke würde Natur „unwiederbringlich zerstört“, befand Marion Gillinger (ÖDP). Besser wäre es, ins Fahrradnetz zu investieren und das Angebot des kostenlosen Peitingmobils intensiv zu nutzen.



Die Belastung auf der Meierstraße sei auf die Beruhigung am unteren Hauptplatz und auf Vorfahrtsänderungen in der Dorfmitte zurückzuführen, erklärte Christian Lory (Unabhängige). Thomas Elste (Grüne) meinte, die Einsparung an gefahrenen Kilometern betrage bei 450 Autos pro Tag gut 1.000 Kilometer und nicht 1.500 Kilometer, wie es im Gutachten genannt wird. Bei zirka 100.000 gefahrenen Kilometern pro Tag in Peiting, sei da keine Brücke für zwei Millionen Euro gerechtfertigt. Ostenrieder korrigierte diese Zahl auf eine Million Euro.



Herbert Salzmann (SPD) fragte: „Wie lange wollen wir noch Zahlen und Fakten sammeln?“ Die Gemeinde habe nun zwei Gutachten; die Verkehrsentlastung an der Meierstraße sei gering, die Kosten zu hoch.



Steffi Wörnzhofer (CSU) war der Auffassung, es sei angebracht, den Anwohnern der Meierstraße etwas Verkehr „vor der Nase“ wegzunehmen. Dazu trage die Brücke bei. Stattdessen Geld in ein besseres Radwegenetz zu stecken („Alles schön und gut“), schlage kaum durch; es gebe im Vergleich zum motorisierten Verkehr nur wenige Leute, die mit dem Fahrrad unterwegs seien.



Franz Seidel (Bürgervereinigung) interpretierte die Befragung zum Mobilitätsverhalten so: „Die Brücke bringt was“. Man solle den Weg weitergehen und nach dem Gutachten weitere Fakten zusammentragen. Er hielt das Thema auch „prädestiniert für ein Ratsbegehren“, bei dem der Markt Peiting die Bürger zur Abstimmung aufruft.



Ein solches Vorgehen bezeichnete SPD-Sprecher Salzmann jedoch als „feige“. Die Räte müssten klar Position beziehen. Wenn, dann sollten schon die Befürworter ein Bürgerbegehren anstrengen und Unterschriften sammeln.



Feige sei allenfalls gewesen, wie drei Bürgermeister, die dort gewohnt haben, aber dazu nichts gemacht haben, bei dem Thema verfahren seien, konterte Norbert Merk (CSU). Zu den Kosten einer Brücke und den Folgen für Schall und Umwelt solle man durchaus den nächsten Schritt gehen und Informationen einholen.



Dieser Meinung war auch Bürgermeister Ostenrieder. „Ich halte die Brücke städteplanerisch für richtig.“ Ein Ratsbegehren sei durchaus gerechtfertigt. Doch das erübrigt sich. Die Mehrheit stimmte dafür, die Planungen für eine Peitnachbrücke nicht mehr weiterzuverfolgen – Ende der Debatte.