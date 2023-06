Personalmangel und Kinderbetreuung: Hort in Schongau bleibt zu

Von: Rasso Schorer

Teilen

Ab dem neuen Schuljahr kein Hortbetrieb mehr: Das „Haus für Kinder“ sieht keine andere Möglichkeit. © Haus für Kinder

Schongau – Einige Familien mit Kindern im Grundschulalter sehen einem großen Problem entgegen: In Schongau macht der Nachmittagshort nach den großen Ferien nicht wieder auf. Grund ist auch hier der Personalmangel, wie Einrichtung, Träger und Stadt am Montag bekannt geben. Die betroffenen Eltern waren schon zuvor informiert worden.

Draußen Sonnenschein, drinnen gedrückte Stimmung, als Caroline Albrecht (Leitung der Clara-Fey-Tagesstätten), Stefan Ronnsiek (Katholische Jugendfürsorge der Diözese Augsburg e.V.) sowie Geschäftsführerin Bettina Schade und Esther Laue aus dem Rathaus im dortigen Sitzungssaal beisammen sitzen. „Wir dachten, es gehe noch mindestens ein Jahr“, bedauert Albrecht. Doch kann das Angebot zweier Hortgruppen mit je fünf inklusiven Plätzen nicht aufrecht erhalten werden. Für rund 40 Kinder war Bedarf fürs neue Schuljahr angemeldet worden. Es ist auch hier der Fachkräftemangel, der durchschlägt. Und zwar „massivst“, sagt Albrecht.



„Vor allem im pädagogischen Bereich ist die Not groß“, erklärt Schade. Viele Eltern seien nachmittags auf eine Betreuung ihrer Kinder angewiesen. „Das ist uns bewusst.“ Allein: Woher die Leute dafür nehmen?



Der Arbeitsplatz im Hort sei durchaus attraktiv, bekomme sie rückgemeldet, so Albrecht. Ronnsiek stimmt zu, die Einrichtung genieße einen guten Ruf. Doch woanders gebe es mehr Geld zu verdienen, weniger Verantwortung zu schultern oder die Arbeitszeit sei familienfreundlicher. Bereits für die Vormittage in den Kindergärten und Krippen ausreichend Personal zu finden sei äußerst schwierig, bestätigen alle vier. Für die Zeit zwischen 11 bis 17 Uhr stelle sich die Situation da nochmals verzwickter dar.



Entsprechend groß sei das Kommen und Gehen beim Personal, beschreibt Albrecht. Wenn Kolleginnen schwanger ausscheiden sei die Nachmittagsarbeit im Hort für diese Mamas dann später keine Anlaufstelle mehr, um in den Job zurückzukehren. Andere orientieren sich um, studieren oder schlagen einen ganz anderen Weg ein. „Homeoffice und mobiles Arbeiten gewannen zudem in den vergangenen Jahren für viele an Stellenwert – „in der Arbeit am Kind“ aber nicht umsetzbar, schildert Schade.



„Es gibt keinen Handlungsspielraum mehr“

Man habe sich mit vielem gegen den Personalkollaps gestemmt, beteuert Albrecht. Doch zwei bis drei Fachkräfte fehlen, Gruppenleitung ist keine in Sicht. Viele in der Branche kündigen auch kurzfristig, weiß Ronnsiek. Wird der Betreuungsschlüssel verfehlt, stehe schnell eine Kindeswohlgefährdung im Raum, so Albrecht. „Es gibt keinen Handlungsspielraum mehr.“ Die Belastung für die verbliebenen Kolleginnen und Kollegen nehme zu. „Der Hortbereich ist nicht mehr planbar“, fasst sie zusammen. Im April gegebene Zusagen musste sie zurücknehmen, schon zuletzt immer wieder auf die unsicheren Aussichten hinweisen. Jetzt gehe es nicht mehr anders. Vor allem um die inklusiven Plätze sei es jammerschade.



Was jetzt?

Die Reaktion der Eltern sei hauptsächlich Resignation. Doch wie nun die Kinder unterbringen? „Wir werden alle Hebel in Bewegung setzen“, sagt Schade. Vielleicht lasse sich bei den Ganztagsklassen in der Grundschule etwas machen, vielleicht bei der Mittagsbetreuung der Caritas, vielleicht übernehme ein anderer Träger den Hort. Die Erfolgsaussichten aber seien überschaubar – das Problem des Personalmangels bleibe ja. Der Druck auf die Grundschule, deren Ganztagsklassen schon zuletzt mehr Nachfrage als Plätze hatte, steige.



Auch mit Blick in die Zukunft sind die Fragezeichen groß, darauf war schon in der letzten Stadtratssitzung hingewiesen worden (wir berichteten). Denn ab 1. August 2026 besteht Anspruch auf Ganztagsbetreuung. Gut und richtig, findet Schade – doch stelle die Umsetzung eine gewaltige Herausforderung dar. Und nun verschärfe sich die Lage nochmals; denn „der Hort wäre auch hier ein gutes Angebot gewesen“.