Pfandringe in der Altstadt von Schongau

Von: Astrid Neumann

An 14 Abfallbehältern in der Schongauer Innenstadt wurden nun Pfandringe montiert. Wer eine Pfandflasche nicht zurückbringen möchte, kann diese künftig in die Ringe stellen. © Schorer

Schongau – 14 Mülleimer in der Schongauer Altstadt wurden jetzt mit sogenannten Pfandringen ausgestattet. Angebracht wurden sie vom Bauhof.

Die CSU-Stadtratsfraktion hatte einen entsprechenden Antrag im Mai letzten Jahres gestellt. Bedürftige sollen so würdevoller Pfandflaschen sammeln können, begründete Fraktionsvorsitzende Kornelia Funke damals. Fast täglich sehe man Menschen, die in den städtischen Mülleimern auf der Suche nach Flaschen seien, um sich damit ein paar Cent zu verdienen, so Funke. Damit diese nicht mehr in den Abfallbehältern wühlen müssen, schlug sie das Anbringen von Pfandringen vor, als Zeichen „der Solidarität und Nachhaltigkeit“.

Pfandringe an 14 Mülleimern in Schongau

Jetzt hat der Bauhof an 14 Mülleimern in der Altstadt die Ringe montiert, nachdem der Bauausschuss dem Vorhaben im Oktober einstimmig zugestimmt hatte. Die Pfandringe wie ursprünglich angedacht von Firmen vor Ort herstellen zu lassen, war allerdings aus urheberrechtlichen Gründen nicht möglich. Man musste daher auf den Hersteller zurückgreifen.