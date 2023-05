Pfarrkirche Schwabbruck: Dach mit Allwetterkonstruktion

Vor dem Regen geschützt: An der Baustelle an der Pfarrkirche Schwabbruck wurde das Dach nun regensicher abgedeckt.

Vor Regen geschützt

Von Hans-Helmut Herold schließen

Schwabbruck – Gute Nerven und viel Erfahrung mit seinem Arbeitsgerät musste der Kranführer an der „Baustelle Pfarrkirche Schwabbruck“ unter Beweis stellen. Es war Eile angesagt, das offene Dach vor den angekündigten Regenschauern zu schützen.

Dazu wurden sechs große Teilstücke der Überdachung am Boden neben der Kirche zusammen gezimmert und mit einer Folie überzogen. Die fertigen Elemente hat man dann per Kran nach oben gehoben. Dabei hingen die Teile nicht senkrecht unter dem Lasthaken, sondern im Winkel der Dachneigung. So konnte der Kollege auf dem Dach die Stücke passgenau einsetzen. Trotzdem nicht ganz einfach, denn der aufkommende Wind erforderte viel Fingerspitzengefühl des Kranführers. Durch die Abdeckung ist das Innere der Pfarrkirche jetzt gegen Regen geschützt.